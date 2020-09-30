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Сбербанк и Visa запускают в России лабораторию данных

ИТ в банках Big Data

Сбербанк и Visa объявили о запуске первой в России лаборатории данных (Data Lab), которая будет на основе обезличенных данных изучать изменения в поведении клиентов и при помощи технологий искусственного интеллекта и машинного обучения разрабатывать максимально персонализированные предложения для всех пользователей карточных продуктов. Все это призвано повысить удобство и качество услуг для клиентов.

Лаборатория займется не только исследованием текущего клиентского поведения, но и – с использованием уникального R&D-кластера – построением вероятностных гипотез, что позволит предвосхищать ожидания клиентов.

Лаборатория данных будет работать на инфраструктуре «Сбера». В частности, для исследований в области искусственного интеллекта будет использоваться сверхмощный компьютер «Кристофари».

Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления Сбербанка, сказал: «Сбербанк всегда стремится предоставлять клиентам самые современные и удобные услуги. Технологические инновации и сотрудничество с Visa дают нам возможность максимально точно настроить индивидуальные предложения по карточным продуктам. Все это делается для еще большего удобства клиентов и еще более высокого качества предоставляемых нами услуг. Благодаря открытию Лаборатории данных привычная пластиковая или цифровая карта станет незаменимым помощником клиента в его повседневных финансовых операциях».

Михаил Бернер, генеральный директор Visa в России, отметил: «Мы рады возможности сотрудничества с одним из наших ключевых клиентов в сфере искусственного интеллекта и машинного обучения, которые сегодня так стремительно развиваются. Уверен, что подобное взаимодействие в области работы с данными – один из важных элементов, который поможет принести дополнительную ценность держателям карт Visa Сбербанка и улучшить их пользовательский опыт».

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