Интеграция
Hitachi применяет ИИ для ускорения СХД на фоне снижения стоимости владения
Бизнес
Шесть задач управления хранилищами данных и методы решения
ИТ-бизнес
Wi-Fi 6 – оптимальное решение актуальных бизнес-задач

Спецпроекты

Райффайзенбанк: почти 70% клиентов российских банков стали использовать онлайн-каналы

Интернет Веб-сервисы ИТ в банках

Россияне стали активнее использовать онлайн-каналы для взаимодействия с банками, показало исследование Райффайзенбанка. Опрос проходил в три этапа – в марте, июне и начале сентября 2020 г. В июне и сентябре клиенты российских банков в 70% случаев выбирали онлайн-способ оформить новый продукт, в марте так поступали 55% опрошенных. Также к сентябрю россияне стали значительно чаще открывать накопительные счета и вклады.

По сравнению с мартом россияне стали активнее открывать как кредитные, так и накопительные продукты. В марте только 20% заявили, что открывали накопительные счета, а к сентябрю их доля увеличилась до 33%. Потребительские кредиты в начале года взяли только 10% респондентов, а к сентябрю уже 20%. Интерес к дебетовым картам оставался стабильно высоким.

«Во втором квартале 80% вкладов и 86% накопительных счетов клиенты Райффайзенбанка открывали через удаленные каналы. При первом обращении клиентам по-прежнему важно живое общение, чтобы сформировать доверие. Однако в дальнейшем цифровые каналы становятся основным форматом взаимодействия. Управлять своими сбережениями в Райффайзенбанке можно полностью онлайн», — отметил Роман Карандин, руководитель отдела развития сберегательных, инвестиционных и страховых продуктов Райффайзенбанка.

В начале 2020 г. самым популярным каналом для оформления банковских продуктов были физические отделения – в марте 42% респондентов использовали именно его. В июне доля отделений сократилась до 30%, а в сентябре – до 29%. При этом онлайн-каналы стали использовать значительно чаще – заметнее всего выросла популярность мобильного и интернет-банка.

Другие материалы рубрики

Market.CNews опубликовал первый рейтинг CRM-систем

Американские ученые объяснили, почему мужчины лучше женщин в ИТ, науке и инженерии

ВТБ вошел в тройку самых цифровых банков России

ОНЛАЙН-конференция CNews «ИТ в страховании 2020» состоится 8 октября

Запущен ИТ-маркетплейс Market.CNews 2.0. с расширенной функциональностью

Сбербанк превратился в «Сбер» и выпустил россыпь новых сервисов и гаджетов. Фото

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Лучшая портативная акустика с поддержкой мультирум: выбор ZOOM

Обзор гарнитуры Logitech Zone Wired: чистый звук даже в шумном офисе

Техноблог

Что такое Dolby Atmos и чем он отличается от DTS: X

Как правильно заряжать смартфон: 7 советов ZOOM

Показать еще

Наука

Гибкие светодиоды: начало новой эпохи складных гаджетов

Дрон на реактивном двигателе готовится к первому полету

ДНК кроманьонца восстановили по изжеванной смоле

Баржи на гигантских парусах улучшат экологию
Показать еще
Цифровая Россия: как укрепить доверие бизнеса и государства к ИБ-инструментам Цифровая Россия: как укрепить доверие бизнеса и государства к ИБ-инструментам ИТ по требованию завоевали рынок и навсегда изменили гибридные облака ИТ по требованию завоевали рынок и навсегда изменили гибридные облака CNews Forum 2020: информационные технологии завтра CNews Forum 2020: информационные технологии завтра