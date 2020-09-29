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Модульбанк запустил моментальные выплаты по интернет-эквайрингу

ИТ в банках
, Текст: Владимир Бахур

Модульбанк подключил возможность моментально выводить на расчетный счет выручку, полученную через интернет-эквайринг, — сразу же после оплаты от клиента. Теперь предпринимателю не нужно ждать 1-2 дня, чтобы их забрать.

Интернет-эквайринг от Модульбанка подключается бесплатно без абонентской платы и скрытых платежей и интегрируется с двенадцатью популярными CMS и онлайн-кассами. Есть удобный личный кабинет. Можно настроить виджеты для сайтов, продавать подписки через рекуррентные платежи. Комиссия с продаж зависит от оборотов и начинается от 2,2%.

Модульбанк уделил внимание не только скорости, но и безопасности. Для клиентов, которые оплачивают покупки через интернет-эквайринг, доступна опция безопасной покупки. Есть возможность оплатить с телефона и привязать к магазину свою карту.

«Мы отправляем выручку на счет предпринимателя каждый час — фактически онлайн. Сейчас мы единственные на рынке, кто дает такую скорость возмещения по эквайрингу», — сказала Светлана Годлина, управляющий директор Модульбанка, лидер направления РКО.

Предприниматели могут включить интернет-эквайринг за три шага — интеграция, проверка сайта, она занимает несколько часов, и подписание договора. Весь процесс проходит в течение одного рабочего дня. Опцию «Моментальный вывод» можно подключить в личном кабинете Модульбанка.

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