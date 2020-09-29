Локо-Банк оптимизирует ИТ-инфраструктуру по итогам аудита от «Инфосистемы джет»

«Инфосистемы джет» провела ИТ-аудит инфраструктуры Локо-Банка. В результате выявлены точки развития ИТ-инфраструктуры и предложены дальнейшие шаги по оптимизации, которые помогут банку снизить на 30% затраты на обслуживание ИТ-оборудования и упростить управление ИТ-инфраструктурой в целом.

Локо-Банк регулярно проводит аудит своих активов для оценки их состояния и выбора направлений для их оптимизации. Чтобы оценить, насколько ИТ-инфраструктура отвечает настоящим целям и сможет поддержать развитие банка в ближайшие три года, команда «Инфосистемы джет» выполнила масштабный ИТ-аудит: в фокусе оказалось более 100 единиц оборудования.

Эксперты ИТ-компании исследовали вычислительные комплексы, системы хранения данных (СХД), сеть хранения данных в трех дата-центрах. В банке реализована концепция катастрофоустойчивости, поэтому отдельно оценивалось ее фактическое воплощение — организация взаимодействия между площадками, процессы отработки сбоев и использование лучших практик в этой области. Дополнительно специалисты исследовали процесс сопровождения ИТ-инфраструктуры, изучив документы и проведя интервью с представителями ИТ- и бизнес-направлений банка. Основными критериями оценки ИТ-инфраструктуры Локо-Банка стали надежность, производительность, масштабируемость и оптимальность затрат на ИТ для обеспечения необходимых показателей качества сервисов.

В результате анализа эксперты «Инфосистемы джет» определили сильные стороны ИТ-инфраструктуры банка, а также выявили технологические риски. На основе этой информации банку были предложены рекомендации по оптимизации ИТ-инфраструктуры и достижению состояния, отвечающего настоящим и будущим требованиям бизнеса.

«Наш банк нацелен на масштабное развитие, поэтому перед тем, как ступить на путь перемен, мы хотели убедиться, что фундаментально готовы к этому со стороны ИТ. Инициатива исходит от акционеров Локо-Банка, и аудиты с последующей подготовкой программ развития являются постоянной практикой. Это помогает организации быть эффективной. Оценить ИТ-инфраструктуру через призму настоящих и будущих целей бизнеса — сложная задача. Команда "Инфосистемы джет" скрупулезно проанализировала состояние "как есть", а потом смогла подняться над деталями и предложить изменения ИТ-инфраструктуры, которые подготовят ее к вызовам завтрашнего дня, — отметил Ринат Галиянов, советник председателя правления Локо-Банка. — В итоге мы получили дорожную карту проектов на основе оптимальных по стоимости решений и уже начали их воплощать».

В частности, банк поддержал инициативу по консолидации своих СХД и распределению данных на отдельных уровнях хранения в соответствии с требованиями к их доступности и производительности. Это повысит готовность Локо-Банка к появлению новых бизнес-систем, обеспечивающих вывод на рынок новых банковских продуктов, а также снизит платежи за техническую поддержку устаревшего оборудования, аренду стойкомест, охлаждение и энергопотребление, повысит эффективность использования ИТ-ресурсов.

Шаги по оптимизации были предложены экспертами «Инфосистемы джет» по всем блокам ИТ-инфраструктуры банка. Например, число серверного оборудования, необходимого банку, удалось уменьшить в три раза, а СХД — в два раза. Также получилось сократить стоимость поддержки сетевого оборудования за счет оптимизации ее структуры.

«В проектах по ИТ-аудиту наша команда всегда стремится принести практическую пользу "здесь и сейчас". Наш опыт комплексных проектов помог достичь результатов сразу в двух направлениях: соединить состояние ИТ-инфраструктуры с бизнес-целями будущего и в то же время получить экономию для заказчика, упростить управление уже сегодня, — сказала Наталья Беребнева, менеджер по развитию бизнеса «Инфосистемы джет». — Этого удалось достичь благодаря поддержке как ИТ-руководителей, так и бизнеса. Они показали глубокую заинтересованность в ИТ-аудите и понимание важности ИТ-инфраструктуры в основе сервисов банка».