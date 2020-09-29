Аналитика «МТС Банка»: в новом учебном году расходы родителей на ПО для школьников утроились

«МТС Банк» изучил траты россиян, связанные с наступлением учебного года. Анализ расходов с карт клиентов банка показал, что с 15 августа по 15 сентября 2020 г. больше всего выросли расходы на программное обеспечение (ПО) — в 3,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

С введением ограничительных мер весной 2020 г. из-за пандемии учебные заведения в России перешли на дистанционное обучение. С началом нового учебного года школы, средние специальные и высшие учебные заведения вернулись к привычному очному обучению, некоторые из них ввели смешанный формат занятий, включая «дистанционку».

Фактор «удаленки» повлиял на всплеск продаж ПО и компьютерной техники. Количество транзакций на покупку софта в августе выросло в 3,5 раза, а в сентябре – в 3,1 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года. Продажи компьютеров, комплектующих и аксессуаров увеличились в августе на 57%, в сентябре – на 12% год к году.

Положительную динамику в августе и сентябре текущего года по сравнению с 2019 г. показали покупки в магазинах школьных принадлежностей и канцтоваров: 53% и 17% в августе и сентябре, соответственно. Покупка спортивной формы и литературы к первому сентября также привела к росту транзакций в августе 2020 г. по сравнению с 2019 г.: в магазинах спорттоваров – на 24% и книжных магазинах – на 12%. В сентябре в обеих категориях наблюдается спад: на 8% и 11%, соответственно.

Несмотря на отказ от традиционных линеек, проводимых в первый день учебного года, количество транзакций в цветочных магазинах во второй половине августа выросло на 66% по сравнению с прошлым годом.

Исследование основано на анализе обезличенных данных по банковским картам клиентов «МТС Банка» во всех регионах России. Учитывались платежные операции во второй половине августа-первой половине сентября 2019-2020 гг. по соответствующим МСС-кодам.