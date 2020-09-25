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ВТБ удвоил долю операций по технологии безбумажного обслуживания

ИТ в банках
, Текст: Эльяс Касми

С начала 2020 г. долю операций, оформляемых без бумажных носителей в офисах ВТБ увеличилась в два раза. На сегодняшний день она составляет более 30%. В планах ВТБ – довести этот показатель до 40-50% к концу 2020 г.

Сегодня самыми популярными услугами по технологии цифрового подписания в офисах ВТБ являются операции с кредитными картами и кредиты наличными. Каждый второй клиент оформляет кредитную карту (55%) и кредит наличными (45%), подписывая документы электронно. По 30% приходится на подписание документов по банковским картам и изменению пакета услуг.

С начала 2020 г. функционал цифрового подписания значительно расширился. Помимо операций по депозитам – появилась возможность проведения переводов в офисе. Также клиенты «Прайм» и «Привилегия» теперь могут оформить смену пакета услуг без посещения офиса по звонку персональному менеджеру или в контакт-центр.

При обслуживании клиентов с использованием данной технологии сотрудник оформляет услугу и формирует электронный документ, а пользователь подтверждает операцию и подписывает все документы электронной подписью в мобильном приложении. Все подписанные таким способом договоры хранятся в электронном архиве банка и доступны клиенту в специальном разделе «ВТБ Онлайн» в любое время. Безопасность технологии реализуется за счет целого комплекса мер, подтверждающих авторство и неизменность подписанного клиентом документа, а также надежной системой хранения данных и электронных документов. Надежность реализованного механизма подтверждена независимой экспертизой.

«ВТБ развивает и предлагает клиентам новые услуги и технологичные сервисы, в том числе безбумажные технологии. Мы планомерно увеличиваем долю таких операций, оформляемых без бумажных носителей в наших офисах. Мы планируем довести процент проникновения цифрового подписания по банковским сервисам до 100% в 2021 г. Кроме того, будем применять данную технологию в различных форматах обслуживания. Помимо офисов, это будет контакт-центр, выездные сотрудники, банкоматы, видеообслуживание. Что позволит нам предоставлять одинаковый набор продуктов и услуг во всех форматах взаимодействия. Клиенту останется лишь выбрать удобный для него способ коммуникации с банком», – отметил Антон Шикуло, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса ВТБ.

ВТБ провел опытную эксплуатацию технологии безбумажного обслуживания в конце 2019 г., в марте 2020 г. банк тиражировал сервис на всю сеть отделений – 1500 офисов по всей стране.

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