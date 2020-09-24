ВТБ создает единое хранилище данных

ВТБ в рамках реализации стратегии цифровой трансформации переходит на единую целевую платформу для хранения данных, которая объединит весь аналитический контур банка. В перспективе запланирована миграция на данную платформу 12 информационных систем банка.

Централизованное хранилище данных позволит снизить затраты и ускорить процесс доступа к данным соответствующих подразделений банка.

Для реализации данного проекта ВТБ привлекает поставщиков, обладающих компетенциями по созданию платформы данных, объединяющей в себя весь аналитический контур объединенного банка. После проведения соответствующего конкурса победители будут привлекаться по отдельным заявкам, в которых будет указываться состав необходимых работ, их сроки и стоимость.

ВТБ начал реализацию стратегию цифровой трансформации в 2019 г. Одним из магистральных проектов трансформации является технологическая artificial intelligence-платформа, которая объединяет возможности применения инновационных методов моделирования и машинного обучения на основе всего массива внутренних и внешних данных. Кроме того, банк переходит на микросервисную ИТ-архитектуру, строит омниканальную платформу на основе открытых программных интерфейсов (API).

В рамках трансформации банк изменил формат сотрудничества с компаниями-поставщиками программного обеспечения. Теперь ВТБ не приобретает готовые решения, сотрудники компаний-вендоров работают над созданием новых продуктов и сервисов в составе команд банка.

Каждая команда владеет своим продуктом или сервисом с фиксированными API и занимается разработкой своего участка кода, из 1100 команд разработки сформированы соответсвующие стримы. Порядка 100 из них будут заняты в работах по Централизованному хранилищу совместно компаниями-вендорами.