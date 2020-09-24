«Сбер» бесплатно откроет доступ к обучению своего виртуального ассистента «Салют новым навыкам» на платформе Smart Market

«Сбер» впервые откроет доступ внешним партнерам к платформе Smart Market, которая позволит как начинающим бизнесменам, так и крупным компаниям научить семейство виртуальных ассистентов «Салют новым навыкам».

Smart Market бесплатно предоставит бизнесу возможность для самостоятельного создания навыков для «Салюта», для продвижения своей продукции и поиска новых клиентов посредством взаимодействия с более чем стомиллионной аудиторией экосистемы «Сбера». А тех партнеров, которые решат получать доход от своих сервисов и подключат их оплату, «Сбер» добавит в программу разделения доходов — revenue share.

Чтобы создать приложение в Smart Market, необязательно владеть языком программирования, навык легко можно сделать с помощью визуального конструктора элементов. Также доступна опция «написать» навык с нуля и подойдет продвинутым пользователям.

Среди компаний, которые получили ранний доступ к платформе Smart Market, — сеть ресторанов «Кофемания» и авиакомпания S7 Airlines.

Более того, «Сбер» планирует поощрять авторов умных навыков для семейства «Салют». Каждый квартал создатели Smart Apps смогут получить до 2,5 млн руб. или грант в размере 250 тыс. руб, который можно будет направить на использование облачных сервисов SberCloud.

Навыки, которые можно создать на платформе, получили название Smart Apps. Они будут работать независимо от того, каким образом происходит взаимодействие клиента с «Салютом», будь то прикосновения к экрану, общение в чате, жесты или голос. Созданный навык становится доступным на всех устройствах, где установлен виртуальный ассистент «Сбера» — от «Сбербанк Онлайн» в смартфоне до операционной системы телевизоров Honor, которые начнут продаваться в России в 2021 г.

Разработкой Smart Market занималась команда SberDevices совместно с участниками экосистемы «Сбер». Благодаря этому платформа учитывает особенности различных бизнес-моделей, а уникальная экспертиза «Сбера» в финансовых сервисах для разных форматов предпринимательства позволит авторам умных приложений управлять доходами от них.