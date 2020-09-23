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Сбербанк предложил предпринимателям облачный сервис подписания платежей в мобильном приложении

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Пользователи интернет-банкинга для корпоративных клиентов теперь могут подтверждать платежи и подписывать документы с помощью облачного сервиса усиленной неквалифицированной электронной подписи (сокращенно УНЭП). Сервис станет доступен всем пользователям мобильного приложения «Сбербанк Бизнес Онлайн» уже в ближайшее время.

Как отмечают в банке, преимущества для клиента следующие: простая процедура получения; удобство использования; безопасность; возможность подписания документов при отсутствии сотовой связи — достаточно иметь подключение к Сети.

Чтобы пользоваться новым сервисом, надо подключить его через мобильное приложение «Сбербанк Бизнес Онлайн». После подключения будут сформированы и размещены на облачных ресурсах банка ключи электронной подписи, а также удостоверяющим центром банка будет выпущен сертификата УНЭП. В момент подписания документа необходимо подтвердить доступ к ключу аутентификации посредством биометрии или PIN-кода, после чего приложение отправит в облако подтверждение на создание электронной подписи.

Анна Лоевская, директор дивизиона «Цифровой корпоративный банк» Сбербанка, сказала: «По нашим оценкам, потенциальная аудитория этой технологии составляет не менее 800 тыс. пользователей мобильного приложения "Сбербанк Бизнес Онлайн". Сейчас для подтверждения операций все они вводят код, который в реальном времени получают по SMS. Отсутствие сигнала сотовой связи может стать неразрешимым препятствием для совершения операции. Новый вид подписи решает эту проблему. Так, например, одним из первых пользователей, оценивших эту технологию, стал клиент банка, которому понадобилось осуществить платеж из Северного Ледовитого океана, в условиях отсутствия мобильной связи. При этом используемая для создания УНЭП технология соответствует самым высоким требованиям защищенности и безопасности. Персональный ключ клиента хранится на криптосервере в зашифрованном виде во внутреннем периметре банка и доступен только со смартфона клиента через мобильное приложение "Сбербанк Бизнес Онлайн" после прохождения надежной процедуры аутентификации».

Сегодня усиленная неквалифицированная электронная подпись доступна клиентам банка, но требует использования специального флеш-носителя (токена) и может быть применена только в веб-версии «Сбербанк Бизнес Онлайн». УНЭП в мобильном приложении даст пользователям новые возможности, недоступные при использовании SMS-подтверждения, так в скором будущем появится возможность массового подписания платежей. Также повысится надежность и безопасность совершаемых операций, упростится разбор инцидентов и спорных ситуаций.



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