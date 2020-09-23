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Рекламу в «Яндексе» теперь можно разместить через «Точку»

Интернет E-commerce ИТ в банках
, Текст: Эльяс Касми

Банк для предпринимателей и предприятий «Точка» запустил для своих клиентов проект, в рамках которого они смогут размещать рекламу на ресурсах «Яндекса» непосредственно через интерфейс банка. Сервис доступен на базе решения «Яндекса» — «Рекламная подписка на Яндекс», которое интегрировано на сайт банка через API.

«Рекламная подписка на Яндекс» позволяет предпринимателям легко продвигать бизнес, не погружаясь в настройки рекламы. Рекламодателю нужно только заполнить карточку организации. Рекламная кампания создается автоматически. Алгоритмы «Яндекса» сами определяют, в каких сервисах лучше разместить рекламу: «Поиск», «Карты», «Услуги», рекламная сеть «Яндекса» и тд. Стоимость подписки индивидуальна и зависит от нескольких параметров, в том числе от конкурентной среды. Клиенты могут оформить доступ к сервису на 90, 180 и 360 дней.

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