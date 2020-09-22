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Райффайзенбанк интегрировался с сервисом «1С:ДиректБанк»

Интеграция Внедрения ИТ в банках
, Текст: Эльяс Касми

Райффайзенбанк провел интеграцию с сервисом «1С:ДиректБанк»" для дистанционного обслуживания корпоративного бизнеса и индивидуальных предпринимателей. Сервис использует технологию DirectBank, которая позволяет клиентам отправлять платежные поручения в банк и получать выписки нажатием одной кнопки в программе «1С:Предприятие».

Продукт «Интеграция Райффайзенбанка с 1С» имеет несколько преимуществ: создание рублевых платежных документов и просмотр истории изменения документов в привычном интерфейсе «1С:Предприятия»; платежные поручения для выплат контрагентам, налоговых, социальных и таможенных выплат отправляются из «1С:Предприятия» в один клик; получать информацию о статусе отправленного в банк платежного поручения; получать из банка выписки по рублевым счетам.

Таким образом, клиенту больше не нужно предварительно выгружать платежные файлы для дальнейшей работы в системе банк-клиент. Помимо удобства, повышается и безопасность проведения платежей, так как больше не используется временное хранение внешних файлов с реквизитами платежей.



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