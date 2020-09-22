Банк «Открытие» обновил мобильный банк для предпринимателей

С 22 сентября 2020 г. клиенты банка «Открытие» – владельцы малого и среднего бизнеса, а также индивидуальные предприниматели – могут воспользоваться обновленной версией мобильного банка.

Клиентам банка стали доступны сервисы онлайн-конверсии по биржевым котировкам и совершение платежей по QR-кодам. Кроме того, клиенты могут просмотреть историю выставленных счетов на оплату. Новая версия мобильного приложения «Бизнес-Портал» опубликована в официальных магазинах Apple App Store и Google Play Market 22 сентября.

«Владельцы бизнеса все чаще пользуются мобильными приложениями банков, растут требования к их функциональности и удобству. Поэтому при работе над обновлением мы в первую очередь ориентировались на оценки и отзывы клиентов. Уверен, наши клиенты по достоинству оценят обновление», — сказал Виталий Сытников, заместитель начальника управления развития электронного бизнеса юридических лиц банка «Открытие».

Помимо мобильного приложения для популярных платформ iOS и Android, банк «Открытие» предлагает клиентам малого и среднего бизнеса удобный интернет-банк и открытое API – возможность объединить сервисы банка с другими приложениями. Узнать, как бизнесу вырасти за счет цифровых технологий, предприниматели могут с помощью образовательной платформы Open Academy.