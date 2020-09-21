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Покупки в кредит без переплаты можно оформить через «Сбербанк Онлайн»

Интернет Веб-сервисы ИТ в банках

В сервисе «Сбербанк Онлайн» появился новый раздел — «Покупки в кредит». В нем собраны магазины-партнеры, которые предоставляют возможность клиентам Сбербанка приобрести свои товар в кредит без переплаты и первоначального взноса сроком до 24 месяцев. Раздел можно найти в мобильном приложении и веб-версии «Сбербанк Онлайн», а также на сайте сервиса «Покупай со Сбербанком».

Для совершения покупки в «Сбербанк Онлайн» пользователю необходимо зайти в раздел «Кредиты», далее «Покупки в кредит», выбрать интернет-магазин для перехода на специальную страницу эксклюзивных предложений для клиентов Сбербанка, на которой представлены товары без переплаты по кредиту.

Список партнеров постоянно увеличивается, сейчас в разделе представлены такие магазины, как Huawei, Honor, авторизованный интернет-магазин Xiaomi в России и другие.

Сергей Широков, директор дивизиона «Занять и Сберегать» Сбербанка, сказал: «Мы ставили перед собой две основные задачи. Первая – предоставить нашим клиентам возможность не переплачивать при покупке в кредит. Это становится возможным благодаря договоренностям с партнерами, которые компенсируют скидкой на товар проценты по кредиту. Вторая – поменять привычный порядок вещей, сложившийся на рынке, когда клиенты в банк приходят от партнеров, продающих товары. Сейчас мы сами направляем клиентов в специальные разделы в интернет-магазинах, тем самым помогая им увеличивать продажи».

«Покупай со Сбербанком» — сервис кредитования, который объединяет клиентов и магазины в рамках процедуры оформления покупки в кредит. В настоящий момент к платформе подключено более 8 тыс. офлайн- и онлайн-партнеров, в том числе re:Store, Acer, Lazurit, Asus, Беру и многие другие.



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