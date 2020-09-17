«Транстелеком» принял участие в проекте по самоинкассации для ВТБ и «Мультикарты»

«Транстелеком» предоставила комплекс услуг связи ООО «Мультикарта», интегратору и партнеру Банка ВТБ. Каналы связи, организованные специалистами макрорегиона Север компании «Транстелеком», позволили ВТБ реализовать проект по использованию автоматизированной депозитной машины (АДМ) для инкассации выручки касс компании-клиента.

АДМ позволяет оптимизировать процесс инкассации как для заказчика, так и для банка, поскольку обладает рядом существенных преимуществ перед классической инкассацией. Автоматизированная депозитная машина обеспечивает возможность сдавать наличные денежные средства в любое удобное время в режиме 24/7, при этом внесенная сумма моментально появляется на расчетном счету.

В рамках партнерства «Транстелеком» организовал VPN каналы связи до инкассаторских помещений на территории сорока объектов в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Краснодаре и других крупных городах.

«Как интегратор многих транзакционных решений, «Мультикарта» нацелено на быстрое внедрение и успешное комплексное обслуживание автоматических депозитных машин. АДМ позволяет оптимизировать и совершенствовать процессы обслуживания клиентов», - сказал генеральный директор «Мультикарты» Кирилл Свириденко.

«В рамках долгосрочного партнерства ТТК помогает интегратору реализовать внедрение высокотехнологичных продуктов банковского процессинга. Проект по внедрению современной системы инкассации является одним из результатов нашего успешного сотрудничества», - сказал Сергей Яковлев, руководитель департамента развития бизнеса на корпоративном и государственном рынке «Транстелекома».