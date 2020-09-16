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ВТБ запустил эквайринг для авиакомпании Smartavia

ИТ в банках

Банк ВТБ начал эквайринговое обслуживание авиакомпании Smartavia. До конца года оборот по проекту может составить порядка 2 млрд руб.

Проект обеспечивает возможность клиентам авиакомпании приобретать билеты на официальном сайте Smartavia. К оплате принимаются карты международных платежных систем Visa и Mastercard, а также карты платежной системы «Мир».

Авиакомпания Smartavia («Нордавиа») базируется в Архангельске и выполняет регулярные и чартерные перевозки в более чем в 60 российских и зарубежных аэропортов. В парке авиакомпании 13 реактивных пассажирских самолетов Boeing 737-800, -700 и -500. В 2019 г. авиакомпания перевезла свыше 2 млн пассажиров.

«В этом году спрос россиян на путешествия внутри страны стабильно растет. По нашим оценкам, за вторую половину лета он увеличился в 1,5 раза к началу сезона. Поэтому сейчас перелеты по внутренним направлениям особенно востребованы, и наше сотрудничество с одной из важнейших авиакомпаний Северо-Запада России послужит на укрепление этого тренда. Мы уже провели первые транзакции для клиентов Smartavia и ожидаем, что до конца года общий оборот может достичь 2 млрд руб.», – отметил Алексей Киричек, вице-президент, руководитель департамента эквайринга ВТБ.

ВТБ является одним из лидеров эквайринга в России. С начала 2020 г. оборот банка по данному направлению бизнеса достиг 2 трлн руб.

Среди крупнейших партнеров ВТБ — сети «Ашан», «Лента», Leroy Merlin, OBI, «М.Видео», Metro Cash&Carry, «Фамилия», группа «РЖД», сервисы «Яндекс» и Mail.ru. Также банк обеспечивает эквайринг таких авиакомпаний как «Ютэйр», «Якутия», ведущей компании в области дистрибуции авиационных услуг в России «Сирена-Трэвел» и других.



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