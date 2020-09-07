ВТБ переходит на единую телекоммуникационную сеть «Ростелекома»

«Ростелеком» создаст единую телекоммуникационную сеть для почти 1 700 отделений ВТБ по всей стране. В частности, оператор предоставит подразделениям банка основной и резервный каналы связи с центрами обработки данных, а также обеспечит шифрование с использованием сертифицированных средств криптографической защиты информации.

«“Ростелеком” как стратегический партнер ВТБ примет участие в реализации проекта по модернизации системы каналов связи для офисов ВТБ по всей стране. В результате полностью изменится их структура: офисы будут напрямую соединены с центрами обработки данных, для каждого канала связи будет создан резерв, что позволит повысить устойчивость системы. Пропускная способность каналов связи в среднем возрастет до двух раз, увеличится скорость передачи информации», — сказал заместитель президента-председателя правления ВТБ Вадим Кулик.

Проект реализуется в рамках программы по повышению надежности и доступности сервисов ВТБ, которая была запущена банком в 2019 году.

«Данный проект является достойным продолжением развития эффективного партнерства между ВТБ и “Ростелекомом”. Наша компания становится цифровым партнером банка и берет на себя задачу обеспечить широким спектром телеком-услуг его региональную сеть. Мы гарантируем высокое качество и бесперебойную работу сети передачи данных с уровнем надежности 99,99%. Развитая телекоммуникационная инфраструктура, комплексная экспертиза в обеспечении информационной безопасности и профессиональная сервисная поддержка позволяют «Ростелекому» реализовывать масштабные проекты и предлагать самые современные решения для корпоративных заказчиков в любой точке страны», — отметил первый вице-президент «Ростелекома» Владимир Кириенко.