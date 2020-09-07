«Диасофт» представила функциональность Payment Hub в решении по расчетам

«Диасофт» выпустила новую версию решения для автоматизации расчетной деятельности банка. Разработчики предлагают клиентам принципиально новые функциональные возможности, которые являются инновационными не только для российских, но и для международных банков. Такой инновацией стало построение архитектуры платежного контура банка в виде платежного хаба, или Payment Hub.

Архитектура Payment Hub подразумевает создание единой централизованной автоматизированной системы, занимающейся процессингом всех платежных документов банка. Такая система как конвейер проводит необходимое обогащение данных, проверку плательщиков и получателей, выполняет внутри- и межбанковскую маршрутизацию данных и другие шаги, ранее реализуемые в каждой из продуктовых систем банка по отдельности. По окончании действий процессинга платежей Payment Hub централизованно взаимодействует с различными компонентами системы («Главная книга», «Расчетный центр», «Отчетность» и пр.) с учетом всех необходимых регламентов.

Таким образом, выстраивая хаб, банк получает единые правила обработки для всех платежных документов: единую точку настройки бизнес-правил, интеграции и единую платформу развития платежных сервисов.

Сергей Добриднюк, руководитель продукта «Расчеты» департамента «Операционная деятельность» компании «Диасофт», отметил: «Смежные продуктовые системы могут при внедрении Payment Hub существенно упроститься, но главное – недостаточное развитие встроенных в них платежных сервисов теперь не будет сдерживающим фактором в комплексном развитии платежных платформ банка».

При построении Payment Hub в сотрудничестве с «Диасофт» банк получает возможность вести параллельную обработку всех звеньев бизнес-процесса для одного платежного документа. Результат обработки также возвращается комплексно, сразу от всех процедур контроля.

«В традиционных банковских системах принято при получении какого-либо предупреждения в ходе проведения платежей останавливать работу и информировать ответственного сотрудника-контролера. Если документ содержал несколько принципиальных ошибок, то на следующем шаге он опять мог вернуться контролеру. Этот процесс был крайне утомителен. Сегодня «ручной контроль» и тысячи банковских сотрудников, занимающихся этой деятельностью, – источник значительных временных и финансовых расходов в любом крупном банке. В случае использования Payment Hub при нашей поддержке, специалисту банка достаточно единожды устранить список замечаний, что будет гарантировать практически на 100% последующее исполнение платежного документа», – сказал Сергей Добриднюк.

Для реализации функционала Payment Hub команда «Диасофт» использовала современные асинхронные механизмы межсервисных коммуникаций. Разработчики «Диасофт» модернизировали технологии событийного информирования, механизмов подписок, распределенных транзакций, включая поддержку современных брокеров сообщений, таких как Apache Kafka и RabbitMQ.

Дополнительно в новой версии решения «Диасофт» модернизированы базовые механизмы централизованного хранения данных. Так, в качестве СУБД поддержана новейшая платформа Oracle 19. «Диасофт» стал первым крупным поставщиком ПО для банков в России, который реализовал платежный компонент на базе СУБД Oracle 19.

«СУБД Oracle 19 позволяет «из коробки» строить гиперконвергентные решения, поддерживает контейнеризацию, повышает информационную безопасность с учетом новых реалий и обеспечивает непрерывность работы с мощной нагрузкой. С таким технологическим подходом без проблем доступен режим работы систем 24*7*365 – как в собственном ЦОД банка, так и в облачной экосистеме. Де-факто СУБД на платформе Oracle являются стандартом финансовых корпоративных систем, и важно поддерживать все актуальные ее доработки», – сказал Сергей Добриднюк.

В марте 2020 года команда «Диасофт» провела нагрузочные испытания своего решения по расчетам на критических объемах и сразу на двух СУБД – Oracle и PostgreSQL. Была смоделирована ситуация обработки более чем 20 млн платежных документов в день в сложной организационной структуре. Результаты испытаний превзошли ожидания команды – несмотря на сверхнагрузку, все регламентные операции были проведены в срок. Замеченные узкие места были оперативно устранены, что дало возможность «Диасофт» выпустить новую версию своего платежного решения, обогащенную как функционально, так и с перспективными скоростными характеристиками.

В «Диасофт» уверены, что Payment Hub открывает большие возможности для выхода банковского расчетного обслуживания на новый уровень. По мнению экспертов компании, задача построения Payment Hub актуальна для всех крупных банков, особенно из числа топ-20, как в России, так и за рубежом.