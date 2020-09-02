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Сбербанк обеспечит дистанционное продление аренды сейфа

ИТ в банках
, Текст: Владимир Бахур

Теперь клиенты могут продлить действующий договор аренды индивидуального сейфа удаленно с помощью мобильного приложения «Сбербанк Онлайн». Раньше для этого арендатору требовалось приехать в офис лично или сделать доверенность.

Сергей Широков, директор дивизиона «Занять и сберегать», отметил:

«Все больше продуктов и сервисов Сбербанка переходят в онлайн, при этом аренда сейфовой ячейки – это традиционно физический продукт, связанный с посещением банка. Благодаря появлению нового сервиса у наших клиентов появится уникальная возможность продлевать аренду сейфа в мобильном приложении и не тратить время на логистику. Раньше для продления аренды клиентам требовалось около часа для того, чтобы приехать в отделение лично, как это принято обычно в других банках. А если клиент в отпуске или хочет ограничить свое пребывание в общественных местах? С появлением продления аренды в мобильном приложении банка теперь почти 200 тыс. клиентов могут им воспользоваться онлайн».

Сервис в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн» можно найти в умном поиске по слову «Cейфы».



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