«Ак Барс Банк» оптимизировал подготовку налоговой отчетности по собственным операциям на финансовых рынках при поддержке «Диасофт»

«Ак Барс Банк» и «Диасофт» автоматизировали расчет налога на прибыль по всем видам собственных операций банка на финансовых рынках: операции на рынке ценных бумаг, деривативов, межбанковских кредитов и депозитов, а также на валютном рынке. Всего в ходе проекта было разработано более 40 видов налоговых регистров. По итогам проекта «Ак Барс Банк» собирает данные для сдачи налоговой отчетности за 1-2 дня.

«Ак Барс Банк» использует бэк-офисное решение «Диасофт» для работы на финансовых рынках с 2001 г. На основании данных из системы вендора банк вручную готовил информацию для расчета налога на прибыль. В этих процессах было задействовано значительное количество сотрудников бэк-офиса и специалистов по налогам. Новый проект с «Диасофт» позволил значительно сократить время на подготовку данных для сбора налоговой информации и минимизировать операционные риски.

Альбина Гарафутдинова, заместитель начальника отдела налогообложения и отчетности управления налогового учета «Ак Барс Банка», сказала: «Для расчета налога на прибыль по операциям на финансовых рынках потребовались масштабные доработки решения, которые вендор выполнил с учетом всех требований и нюансов учетной политики банка».

Благодаря экспертизе ИТ-партнера и вовлеченности «Ак Барс Банка» в проект запуск решения в промышленную эксплуатацию состоялся успешно за несколько месяцев.