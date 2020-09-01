Интеграция
Hitachi применяет ИИ для ускорения СХД на фоне снижения стоимости владения
Бизнес
Шесть задач управления хранилищами данных и методы решения
ИТ-бизнес
Wi-Fi 6 – оптимальное решение актуальных бизнес-задач

Спецпроекты

«ВТБ Мои Инвестиции» стали доступны пользователям смартфонов Huawei и Honor

ПО Софт Интернет Веб-сервисы ИТ в банках

Мобильная платформа для инвестиций «ВТБ Мои Инвестиции» теперь доступна в официальном магазине приложений AppGallery всем владельцам смартфонов Huawei и Honor. Приложение заменяет собой профессиональный торговый терминал и дает доступ к 33 биржам по всему миру, а также предоставляет аналитику по рынку и отдельным инструментам и инвестиционные идеи. С его помощью можно покупать и продавать ценные бумаги, валюту, фонды и более 10 тыс. инструментов, совершать OTC сделки, видеть финансовый результат каждой операции и всего портфеля, отслеживать изменения котировок биржевых инструментов.

В приложение интегрирован бесплатный сервис – первый официально аккредитованный робосоветник в России. Он поможет определить риск-профиль клиента и собрать подходящий ему инвестиционный портфель, а далее будет его отслеживать и выдавать рекомендации в случае необходимости ребалансировки. Для удобства пользователей в приложении есть виртуальные помощники, разработанные на базе искусственного интеллекта, которые ответят на возникающие вопросы и сделают навигацию по инвестплатформе легче.

«Цель "ВТБ Капитал Инвестиции" сделать инвестиции доступными всем. Наша мобильная платформа – это универсальное решение, которое позволяет просто и удобно сформировать инвестиционный портфель и управлять им, покупать ценные бумаги по всему миру, знакомиться с аналитикой и взглядом профессионалов на рынки. И мы стараемся, чтобы доступ к приложению был у всех, поэтому рады тому, что теперь приложением смогут пользоваться и обладатели Huawei и Honor. Мы рассчитываем, что в будущем инвестиции станут неотъемлемой частью сбережений каждой семьи», – отметил Владимир Потапов, главный исполнительный директор «ВТБ Капитал Инвестиции», старший вице-президент, руководитель департамента брокерского обслуживания ВТБ.

«Начиная работу с такой крупной компанией как ВТБ, для нас важно выстраивать стратегическое партнерство по всем направления бизнеса. Мы рады, что теперь широкий функционал приложения "ВТБ Мои Инвестиции" стал доступен нашим пользователям в AppGallery. Мы продолжим пополнять нашу экосистему такими удобными и высокотехнологическими решениями в будущем», – сказал Михаил Комков, вице-президент экосистемы Huawei и Honor.

Другие материалы рубрики

Применение SSD-дисков для виртуальных серверов

Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября

Конференция CNews «ИКТ в финансовом секторе 2020» состоится 29 сентября

Сбербанк раздал 3 миллиарда Java-разработчикам. Кому достались деньги

Выходец из СССР признался в авторстве ПО, укравшего с банковских карт сотни миллионов долларов

Онлайн-конференция CNews «Перспективы BPM: от роботизации к цифровым сотрудникам» состоится 15 сентября

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Учимся дистанционно: полезная техника для удаленного обучения

Печать без лишних расходов: обзор МФУ HP Neverstop Laser MFP 1200w

Что делать со старой техникой: 5 вариантов

Лучшие стиральные машины с сушкой: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Представлена самая большая 3D-карта Вселенной

ИИ захватывает временные данные вместо света: новая веха 3D-изображений

Стал известен точный возраст Луны: она оказалась младше, чем думали

Миниатюрный оптический зонд сможет сканировать тело через сосуды
Показать еще
Российский бизнес приспособил песочницы под нужды ИБ Российский бизнес приспособил песочницы под нужды ИБ ИТ по требованию завоевали рынок и навсегда изменили гибридные облака ИТ по требованию завоевали рынок и навсегда изменили гибридные облака Онлайн-конференция Онлайн-конференция "Предвидеть непредвиденное"