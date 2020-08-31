«Контур» и «Тинькофф» упростили электронную регистрацию прав собственности при покупке «вторички»

«Контур.Реестро» совместно с «Тинькофф» запустил новую услугу: выезд представителя банка для удостоверения личностей продавца и покупателя в то место, где проводится сделка. Эта услуга может быть актуальной для агентств недвижимости, которые занимаются сделками между физическими лицами.

Теперь продавец и покупатель смогут за один день и в одном месте подписать договор купли-продажи, провести сделку и подать заявку на регистрацию перехода прав собственности онлайн. Благодаря дистанционному формату работы «Тинькофф», заявку можно отправить непосредственно в офисе агентства или в любом удобном месте для клиента, даже дома. Продавцу не нужно ехать в МФЦ, если финансовая организация подтвердит, что собственник присутствовал на сделке лично.

Если продавец и покупатель решат зарегистрировать переход права в электронном виде, на сделку приедет представитель «Тинькофф». Он сверит документы продавца и покупателя с данными в договоре и удостоверит их личности. После этого участники сделки получат уведомление, подписанное электронной подписью банка. Этот документ докажет, что собственник присутствовал на сделке. С ним Росреестр зарегистрирует переход прав на недвижимость онлайн, даже если продавец не писал заявление в МФЦ.

Такой порядок полностью безопасен: представитель «Тинькофф», который подтверждает личности, имеет доверенность банка. Он не заверит сделку, если на ней не присутствует собственник, или сведения в договоре не совпадают с паспортными данными продавца или покупателя.

Сейчас «Контур.Реестро» — единственный сервис, в котором можно регистрировать переход прав собственности в сделках с физлицами онлайн, а «Тинькофф» — первый из банков в России, кто смог предложить участникам сделок оформить их в удобном для них месте. Это стало возможно благодаря высоким стандартам дистанционной работы, а также широкой сети представителей по всей России.

Константин Ташлыков, руководитель проекта «Контур».Реестро», сказал: «Электронная регистрация — быстрый и удобный способ переоформить квартиру на нового собственника. Мы хотели сделать ее доступной для клиентов, которые покупают жилье у физлиц и рады, что получилось воплотить нашу идею в жизнь: «Контур.Реестро» уже провёл десятки успешных регистраций с участием представителя банка».

Федор Бухаров, вице-президент «Тинькофф», директор «Тинькофф Бизнеса», сказал: «Мы и раньше развивали наши услуги так, чтобы наши клиенты могли экономить свое время и делали все онлайн — это касается и физлиц, и бизнеса. Пандемия лишь подтолкнула всех к тому, что в онлайне можно делать гораздо больше сложных операций, сделок, в том числе с крупными суммами, и не нужно тратить время на визиты в офис. Мы уверены, что доверие к онлайну будет расти, люди сами больше будут делать выбор в пользу тех компаний, кто предоставляет самые удобные форматы».

Одним из первых агентств недвижимости, которые начали использовать сервис для регистрации сделок на вторичном рынке, стала федеральная компания «Этажи». Это одно из крупнейших и быстрорастущих агентств в стране, которое работает в 130 городах России и семи странах мира.

Регина Дыдалина, руководитель юридического департамента федеральной компании «Этажи», сказала: «Мы заботимся о своих клиентах и всегда стараемся предложить им самые удобные, безопасные и технологичные способы проведения сделок с недвижимостью. Сейчас этот сервис очень актуален, поэтому мы решили испытать его одними из первых и довольны результатами сотрудничества с «Контур».Реестро: десятки наших клиентов уже получили документы о собственности без похода в МФЦ и сейчас мы тиражируем этот успешный опыт на все наши города. Мы заинтересованы в дальнейшем сотрудничестве и доработке данного сервиса, с целью упрощения и ускорения процесса регистрации прав на недвижимость».

В августе 2019 года вступил в силу Федеральный закон №286, который защитил физических лиц от мошенничества с электронными подписями при продаже квартир, но усложнил электронную регистрацию перехода прав собственности. Если клиент покупает вторичную недвижимость у физлица, перед подачей документов продавец должен лично прийти в МФЦ и написать согласие на электронную регистрацию.

Во время пандемии коронавируса МФЦ по всей стране сначала закрылись, а затем стали работать только по записи. Иногда людям приходилось ждать своей очереди несколько недель. Специалисты «Контур».Реестро изучили законодательство и нашли способ упростить клиентам-физлицам процесс электронной регистрации. Сейчас идет активный поиск новых клиентов среди агентств недвижимости: сервис предлагает решения, которые подойдут как крупным, так и небольшим агентствам.