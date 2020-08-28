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Сбербанк поможет автоматизировать процесс выдачи льготных кредитов аграриям

ИТ в банках
, Текст: Владимир Бахур

Сбербанк разработает модуль льготного кредитования для Министерства сельского хозяйства. Дочерняя компания Сбербанка «Корус консалтинг СНГ» выполнит работы по проектированию клиентских сценариев и пользовательского пути в концепции будущей системы. Генеральным подрядчиком Минсельхоза России выступает «ФОРС – центр разработки».

Новая система позволит производителям сельхозтоваров получить оперативный доступ к продуктам кредитно-финансовых организаций, заключать сделки и предоставлять отчетность в госорганы в электронном виде. Органы управления благодаря сервису смогут эффективно контролировать расходование бюджетных средств и отслеживать инвестиционную активность в регионах.

Сергей Меламед, директор департамента развития корпоративного бизнеса Сбербанка, отметил: «Сбербанк уделяет особое внимание технологической трансформации и автоматизации процесса взаимодействия с Минсельхозом и компаниями агропромышленного комплекса. Нами уже внедрен обмен документами с Министерством через систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), а безбумажный обмен между банком и клиентом происходит через сервис электронного документооборота от "КОРУС Консалтинг СНГ". Мы готовы делиться своим опытом и рады принять участие в создании новой платформы льготного кредитования для Минсельхоза. Функционал модуля будет разработан до конца 2020 года, а в 2021 году пройдет опытная эксплуатация в пилотных регионах с постепенным подключением всех субъектов».

Сергей Машурин, руководитель компании «Корус консалтинг СНГ», сказал: «Разработка решений, направленных на цифровизацию государственного сектора, является одним из наших стратегически важных направлений. Совместно со Сбербанком мы рады принять участие в проекте и ускорить существующие бизнес-процессы, создав максимально удобный клиентский сценарий».

Разработка модуля льготного кредитования — часть процесса цифровой трансформации сельского хозяйства и создания системы цифровых сервисов для агропромышленного комплекса. Благодаря внедрению цифровых технологий и платформенных решений в агропромышленном комплексе большую часть льготных кредитов к 2022 году планируется предоставлять в электронном виде.

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