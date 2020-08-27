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ВТБ назвал самые популярные среди IT-специалистов направления стажировки в банке

Бизнес Кадры ИТ в банках
, Текст: Владимир Бахур

ВТБ завершил отбор кандидатов для участия в оплачиваемой полугодовой стажировке «IT Юниор». В рамках отбора было подано более 2300 заявок и отобрано 75 кандидатов. Больше всего заявок было подано на направления разработка Java, Java Script, SQL и т.д.; администрирование и поддержка баз данных и ПО; сопровождение ИТ-инфраструктуры, облачных сервисов и высоконагруженных систем.

«Привлечение и развитие амбициозных IT-специалистов - важная составляющая цифровой трансформации ВТБ, ей уделяется особое внимание. Мы рассчитываем на активную и плодотворную совместную работу по реализации наших глобальных проектов в рамках цифровой трансформации ВТБ с прошедшими отбор ребятами. По итогам прошлогодней программы более 60% стажеров продолжили работать в штате ВТБ», - заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Вадим Кулик.

«Организация программ таких стажировок является частью нашей стратегии по продвижению бренда работодателя ВТБ и привлечению IT-специалистов в команду банка. Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку в этом году, отбор на стажировку был проведен в запланированные сроки, все его этапы прошли полностью в дистанционном формате. Стажировка проводится уже во второй раз, и хотелось бы отметить, что в этом году интерес кандидатов только возрос. Конкурс в среднем составил более 30 человек на место, а самую серьезную конкуренцию среди претендентов мы видели на направлении DevOps - более 50 человек на место», - заявил руководитель департамента по работе с персоналом - старший вице-президент ВТБ Глеб Ермаков.

Стажировка начнется 4 сентября, пройдет в Москве, занятость молодых специалистов составит 30-40 часов в неделю.

Прошедшие отбор кандидаты будут работать в различных подразделениях банка, в том числе в направлениях организации и управления IT, поддержки прикладных систем и сервисов, IT-архитектуры, развития инфраструктуры, технологического развития корпоративного бизнеса, технологического развития общебанковских систем, технологического развития систем поддержки бизнеса.

Участие в отборе на стажировку принимали выпускники бакалавриата и специалитета, студенты и выпускники магистратур математических, технических и естественно-научных специальностей 2017-2021 годов. В десятку вузов, представители которых подавали заявки, вошли МГУ, МФТИ, ВШЭ, МГТУ им. Баумана, Финансовый Университет, РАНХиГС, РЭУ им. Плеханова, МЭИ, МАИ, МИРЭА

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