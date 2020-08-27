«Тинькофф капитал» дает доступ к индексу NASDAQ-100

Управляющая компания «Тинькофф капитал» объявила о запуске первого в России биржевого фонда, который следует за индексом крупнейшей американской биржи Nasdaq, специализирующейся на высокотехнологичных компаниях. Также продуктовая линейка «Тинькофф капитал» пополнится еще двумя биржевыми паевыми инвестиционными фондами (БПИФы) - Тинькофф Золото и Тинькофф Индекс МосБиржи.

Клиенты «Тинькофф» смогут «в один клик» покупать паи в биржевых фондах «Тинькофф Золото», «Тинькофф Насдак Технологии», «Тинькофф Индекс МосБиржи». Инвесторам будут доступны рублевые и долларовые активы, и при этом сохранены главные преимущества фондов «Тинькофф» – низкий порог входа, полная прозрачность операций и отсутствие брокерских и депозитарных комиссий. В декабре прошлого года «Тинькофф капитал» запустил первые в России биржевые фонды и индексы со стратегией «Вечного портфеля» - на текущий момент объем активов фондов достиг 7 млрд рублей.

Биржевой фонд в долларах, делающий ставку на самый прогрессивный сектор современной экономики – информационные технологии. В состав фонда входят топ-40 высокотехнологичных компаний из США, Китая и Израиля.

Благодаря эксклюзивному лицензионному соглашению между «Тинькофф капитал» и Nasdaq Inc клиенты «Тинькофф капитала» первыми в России получают возможность в «один клик» инвестировать сразу в весь мировой рынок высоких технологий. Минимальный порог для входа в биржевой фонд составляет чуть больше 8 центов. Среднегодовая доходность индекса Nasdaq-100 Technology Sector Index с 2006 года – 13% в долларах США.

БПИФ Тинькофф Золото. Биржевой фонд в долларах с листингом на Московской бирже, инвестирующий в золотые слитки через акции iShares Gold Trust. Слитки находятся в специальных хранилищах Лондона, Торонто и Нью-Йорка. Через этот фонд клиенты «Тинькофф капитал»а получают удобный и эффективный способ добавить физическое золото в свой портфель, защитившись от инфляции. Среднегодовая доходность iShares Gold Trust с 1990 года – 4,5% в долларах США. Минимальный порог для входа, как и в случае с NASDAQ - 8 центов.

БПИФ Тинькофф Индекс МосБиржи. Биржевой фонд в рублях на основе Индекса Мосбиржи IMOEX. В состав фонда входят акции крупнейших публичных компаний России, успех которых лежит в основе экономического развития страны. Инвестор может вложиться сразу в весь российский рынок акций при минимальном пороге от 5 рублей. Среднегодовая доходность индекса Мосбиржи c 1997 года – 18% в рублях.

Для клиентов «Тинькофф инвестиций» установлена всего одна комиссия, которая уже включена в стоимость пая на бирже – на покрытие расходов фондов. Комиссия составляет 0,74% от среднегодовой стоимости чистых активов для фонда «Тинькофф Золото» и 0,79% для фондов «Тинькофф Nasdaq» и «Тинькофф Индекс МосБиржи», и включает в себя оплату услуг управляющей компании, депозитария, регистратора и биржи. Брокерских и депозитарных комиссий за операции с паями новых фондов в «Тинькофф Инвестициях» не будет (клиенты других брокеров будут платить все комиссии, предусмотренные этими компаниями, а также комиссию на покрытие расходов фондов).

Торги паями новых фондов будут проходить на Московской бирже. Управлять своими активами клиенты «Тинькофф» могут онлайн – продажа и покупка фондов, а также полное клиентское обслуживание осуществляется через мобильное приложение Тинькофф Инвестиции или в личном кабинете на сайте Tinkoff.ru.

«Новая продуктовая линейка биржевых фондов Тинькофф – это понятная и прозрачная для инвесторов история, нацеленная на высокую ожидаемую доходность при регулярном и долгосрочном инвестировании, несмотря на присущие акциям высокие риски. В биржевые фонды Тинькофф с момента их запуска вложились уже больше 260 тысяч уникальных клиентов. Мы рассчитываем, что новые фонды привлекут еще больше участников. Большую ставку делаем на Тинькофф Nasdaq – первый в России биржевой фонд, который будет следовать за одним из самых известных в IT-отрасли индексов. Паи этого фонда может приобрести любой желающий - порог входа составляет всего 8 центов», - сказал генеральный директор управляющей компании «Тинькофф капитал» Руслан Мучипов.