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Сбербанк запустил онлайн-сервис открытия аккредитива с платежом на счет эскроу

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Как сообщили CNews в пресс-службе Сбербанка, физические лица теперь могут одновременно открыть счет эскроу и аккредитив в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн» без визита в банк.

Для этого достаточно подтвердить в «Сбербанк Онлайн» договор счета эскроу, после чего автоматически будет сформировано заявление на аккредитив. Клиент получит SMS-сообщение с прямой ссылкой на открытие аккредитива в приложении. Затем останется только указать сумму аккредитива и одним кликом утвердить заявление.

После регистрации договора долевого участия в Росреестре банк перечислит денежные средства с аккредитива на счет эскроу клиента.

Евгений Кравченко, директор управления торгового финансирования Сбербанка, сказал: «Клиенты уже оценили удобство дистанционного открытия счетов эскроу и аккредитивов с платежом на расчетный счет застройщика. Мы продолжаем развивать инструменты расчетов, которые обеспечивают безопасность сделок как для физических лиц, так и для застройщиков. Теперь клиентам доступен новый сервис: застройщику достаточно создать и подписать договор счета эскроу в "Сбербанк Бизнес Онлайн" или через "СберAPI.Эскроу", после этого дольщик сможет открыть в мобильном приложении "Сбербанк Онлайн" не только счет эскроу, но и аккредитив с дальнейшим платежом на счет эскроу. В итоге сделка проходит полностью в дистанционных каналах, экономя время клиентов. Для доступа к функциональности застройщику необходимо только сообщить в банк объекты, расчеты по которым производятся по данной схеме».

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