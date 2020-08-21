Каждый десятый клиент онлайн-бухгалтерии Райффайзенбанка выпустил КЭП

Каждый десятый клиент онлайн-бухгалтерии Райффайзенбанка выпустил квалифицированную электронную подпись (КЭП), чтобы наладить работу с налоговой и контрагентами полностью онлайн.

За год количество клиентов Райффайзенбанка, использующих сервис онлайн-бухгалтерии, выросло вдвое, сообщили CNews в банке. Самыми популярными операциями стали уплата налогов и страховых взносов, а также формирование налоговой декларации.

Сформировать декларацию можно как в интернет-банке, так и в мобильном приложении «Райффайзен Бизнес Онлайн». Подать отчетность в налоговую клиенты также могут в полностью цифровом формате с помощью КЭП. Райффайзенбанк запустил этот сервис в апреле 2020 г., и каждый десятый пользователь уже выпустил КЭП, а около 30% из них подали декларацию полностью онлайн.

Наличие КЭП позволяет наладить обмен информацией с налоговой в цифровом формате — клиент может получать сообщения от инспекции и уведомления о новых требованиях в своем интернет-банке. В августе эта функция стала доступна и в мобильном приложении «Райффайзен Бизнес Онлайн» для устройств на базе операционной системы Android.

«Бесплатная онлайн-бухгалтерия Райффайзенбанка позволяет клиентам автоматизировать рутинные процессы о освободить время для решения стратегических задач. А налоговый календарь поможет не пропустить важную дату и избежать штрафов и пени за несвоевременные платежи или подачу отчетности. Выпуск КЭП позволяет клиентам подписывать документы и отчетность онлайн, а также общаться в цифровом формате с налоговой инспекцией. Райффайзенбанк предлагает клиентам из сегмента малого и микро лучшие небанковские сервисы. Кроме того, в июле мы запустили бесплатный сервис онлайн-бухгалтерии для клиентов всех банков — сейчас в нем можно сформировать декларацию или же воспользоваться налоговым календарем», — отметила Полина Гуляева, главный менеджер продукта «Онлайн-бухгалтерия» Райффайзенбанка.