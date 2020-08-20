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SberDevices вышли на AliExpress

Интернет Веб-сервисы ИТ в банках Техника
, Текст: Эльяс Касми

SberDevices (входит в экосистему Сбербанка), которая специализируется на проектировании и производстве умных устройств. Ее первой разработкой стала медиаприставка с интеллектуальным голосовым поиском Okko Smart Box, созданная специально для расширения мультимедийных возможностей телевизора. В будущем в магазине SberDevices на AliExpress будет представлена вся линейка продуктов компании по мере их появления.

С помощью Okko Smart Box можно получить доступ к онлайн-кинотеатру Okko (входит в экосистему Сбербанка), цифровым ТВ-каналам, видео в интернете, популярным мобильным играм.

С 20 по 25 августа 2020 г для покупателей Okko Smart Box на AliExpress будет действовать специальное предложение: стоимость приставки будет снижена до 2490 руб. В эту стоимость войдет бесплатная подписка на пакет «Оптимум» онлайн-кинотеатра Okko сроком на три месяца.

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