SberDevices вышли на AliExpress

SberDevices (входит в экосистему Сбербанка), которая специализируется на проектировании и производстве умных устройств. Ее первой разработкой стала медиаприставка с интеллектуальным голосовым поиском Okko Smart Box, созданная специально для расширения мультимедийных возможностей телевизора. В будущем в магазине SberDevices на AliExpress будет представлена вся линейка продуктов компании по мере их появления.

С помощью Okko Smart Box можно получить доступ к онлайн-кинотеатру Okko (входит в экосистему Сбербанка), цифровым ТВ-каналам, видео в интернете, популярным мобильным играм.

С 20 по 25 августа 2020 г для покупателей Okko Smart Box на AliExpress будет действовать специальное предложение: стоимость приставки будет снижена до 2490 руб. В эту стоимость войдет бесплатная подписка на пакет «Оптимум» онлайн-кинотеатра Okko сроком на три месяца.