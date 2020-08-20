Банк Русский Стандарт: набирает обороты оплата покупок по QR-коду через Систему быстрых платежей

С января по август 2020 г. количество и сумма покупок по QR-коду через СБП резко выросли, завоевав популярность у клиентов. Динамичный рост общей суммы и количества покупок с помощью QR-кода через СБП отмечен как во время традиционной деловой активности, так и во время самоизоляции россиян.

Согласно данным эквайринговой сети Банка Русский Стандарт за первые 15 дней августа 2020 г. рост оборота превысил 50%, а количество операций выросло на 32% относительно аналогичного периода прошлого месяца. И для сравнения: в июле 2020 г. общая сумма покупок увеличилась на 28% по сравнению с предыдущим месяцем, а количество покупок – на 32%.

При этом в июне 2020 г., после отмены всех ограничений, оборот вырос на 31% по сравнению с маем 2020 г., а количество покупок увеличилось на 21%.

Так, в мае 2020 г., несмотря на длинные выходные, общая сумма покупок через СБП увеличилась на 15%, а их количество – на 19%.

В апреле 2020 г. оборот при оплате по QR-коду вырос на 133% по сравнению с мартом 2020 г. и 199% рост показало количество таких операций. Средний чек одной покупки составил 7223 руб. Доля онлайн покупок составила 95 %.

Месяцем ранее – в марте 2020 г. рост суммы был на 174% (по сравнению с февралем 2020 г.). А количество покупок увеличилось на 216%. В марте 2020 г. средний чек был 9322 руб. Доля онлайн покупок составила 73%.

В феврале 2020 г. рост по сумме покупок составил 36% относительно показателей января 2020 г. Рост количества покупок с оплатой по QR-коду через СБП составил 74 % (по сравнению с январем 2020 г.). Здесь надо учитывать, что февраль короткий месяц, на два дня меньше января и марта, что оказывает влияние на статистику. При этом средний чек в феврале составлял 10611 руб. Доля онлайн покупок составила 35 %.

В тройку самых популярных категорий оплаты с помощью QR-кода через СБП вошли:

- Магазины одежды со средним чеком одной покупки: 2150 руб. в июле 2020 г., 2546 руб. в июне 2020 г., 2556 руб. в мае 2020 г.; 2656 руб. в апреле 2020 г.; 2868 руб. в марте 2020 г.; 3333 руб. в феврале 2020 г. и 2634 руб. в январе 2020 г..

- Пополнение брокерских счетов: 25637 руб. в июле 2020 г., 27657 руб. в июне 2020 г., 28101 руб. в мае 2020 г.; 33853 руб.; 31161 руб.; 38481 руб. и 25153 руб., соответственно.

- Фаст-фуд (включая доставку): 2572 руб. в июле 2020 г., 337 руб. в июне 2020 г., 122 руб. в мае 2020 г.; 144 руб.; 259 руб.; 86 руб. и 100 руб., соответственно.

Методология: в рамках исследования аналитиками Русского Стандарта были изучены количество и объем операций по QR-коду через СБП в эквайринговой сети банка с января по август 2020 г.