Райффайзенбанк подключил УК «Райффайзен Капитал» к Системе быстрых платежей

Райффайзенбанк подключил к сервису СБП по приему платежей с помощью QR-кода управляющую компанию «Райффайзен Капитал». УК «Райффайзен Капитал» стала одной из первых управляющих компаний, которая предоставила клиентам максимально удобный и быстрый способ совершения платежей на финансовом рынке. Благодаря реализации проекта клиенты «Райффайзен Капитал» смогут мгновенно перевести средства для приобретения паев инвестиционных фондов, а в скором будущем – купить и другие инвестиционные продукты за считанные секунды.

Ключевыми преимуществами приобретения ПИФ с помощью СБП являются: отсутствие комиссии за перевод (со счетов любого банка); комфорт для клиента: ранее внесение средств из приложений других банков предполагало заполнение реквизитов; скорость зачисления средств (деньги отражаются в личном кабинете в течение 15 секунд).