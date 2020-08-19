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Банк МФК подключился к СБП

ИТ в банках

Банк МФК завершил подключение к Системе быстрых платежей (СБП). Теперь клиенты банка могут мгновенно переводить деньги в банки-участники СБП по номеру телефона, а также получать входящие переводы из других банков-участников Системы. Проект реализован с использованием комплекса решений Центра финансовых технологий.

Для отправки переводов через Систему быстрых платежей клиенты банка МФК могут воспользоваться интернет-банком или мобильным приложением на платформе Faktura.ru. Зачисление переводов и управление ликвидностью осуществляется в автоматизированной банковской системе «ЦФТ-Банк». Ядром ИТ-решения для подключения банка к Системе быстрых платежей является облачная платформа «Золотой Короны» – сертифицированного процессора для участников СБП.

«Начало проекта подключения банка к Системе быстрых платежей совпало по времени с массовым переводом сотрудников на удаленную работу. Объединенной команде банка МФК и ЦФТ пришлось оперативно адаптироваться к новым условиям, но это не помешало в успешной реализации проекта. Банк МФК стал полноправным участником СБП, а наши клиенты получили доступ к удобному сервису», – сказал Всеволод Дибров, директор операционного департамента АКБ «Международный финансовый клуб».

«Участие банка в Системе быстрых платежей открывает для кредитной организации новые перспективы развития его транзакционного бизнеса. А клиенты банка получают современную альтернативу традиционным переводам с карты на карту. Мы рады, что благодаря нашим совместным усилиям, банк МФК может сегодня предлагать своим клиентам такую востребованную услугу», – сказал Андрей Надточий, технический директор сервиса «Платформа банковского самообслуживания», «Золотая Корона».

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