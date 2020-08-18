Росбанк и БМВ Банк провели совместную интеграцию автоматизированных банковских систем

Росбанк и БМВ Банк осуществили двустороннюю интеграцию автоматизированных банковских систем для обеспечения более удобного доступа заемщиков БМВ Банка к информации о состоянии их счетов, открытых в Росбанке для обслуживания автокредитов. Благодаря интеграции автовладельцам теперь доступна информация об остатках на счетах в Росбанке в личном кабинете интернет-банка и мобильного приложения БМВ Банка, что позволяет повысить удобство обслуживания кредита, упростить контроль за средствами для обслуживания автокредита, избежать просрочки.

БМВ Банк выступил инициатором проекта, руководствуясь интересами своих клиентов и с целью предоставить им возможность получать исчерпывающую информацию по своим кредитам и счетам через единое окно – личный кабинет БМВ Банка.

Росбанк осуществил процесс интеграции core-систем двух банков, реализовав положительный опыт использования сервиса банка через API-интерфейс с помощью интеграционной платформы WSO2.

«Мы приступили к совместному обсуждению процесса во второй половине 2019 г., а уже в июле 2020 г. успешно провели тестирование сервиса. Теперь заемщикам БМВ Банка не нужно отслеживать свои остатки по счетам в разных системах, а достаточно зайти в личный кабинет БМВ Банка, где и будет отображаться остаток на счете в Росбанке. Данный пример API-интеграции информационных систем двух банков является первым на российском рынке», - отметила Юлия Алексашина, заместитель директора департамента развития нецифровых каналов продаж и обслуживания Росбанка.