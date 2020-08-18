Новое в СХД
Как переплыть озеро данных и не утонуть
Бизнес
Шесть задач управления хранилищами данных и методы решения
ИТ-бизнес
Wi-Fi 6 – оптимальное решение актуальных бизнес-задач

Спецпроекты

Росбанк и БМВ Банк провели совместную интеграцию автоматизированных банковских систем

ИТ в банках Маркет
, Текст: Эльяс Касми

Росбанк и БМВ Банк осуществили двустороннюю интеграцию автоматизированных банковских систем для обеспечения более удобного доступа заемщиков БМВ Банка к информации о состоянии их счетов, открытых в Росбанке для обслуживания автокредитов. Благодаря интеграции автовладельцам теперь доступна информация об остатках на счетах в Росбанке в личном кабинете интернет-банка и мобильного приложения БМВ Банка, что позволяет повысить удобство обслуживания кредита, упростить контроль за средствами для обслуживания автокредита, избежать просрочки.

БМВ Банк выступил инициатором проекта, руководствуясь интересами своих клиентов и с целью предоставить им возможность получать исчерпывающую информацию по своим кредитам и счетам через единое окно – личный кабинет БМВ Банка.

Росбанк осуществил процесс интеграции core-систем двух банков, реализовав положительный опыт использования сервиса банка через API-интерфейс с помощью интеграционной платформы WSO2.

«Мы приступили к совместному обсуждению процесса во второй половине 2019 г., а уже в июле 2020 г. успешно провели тестирование сервиса. Теперь заемщикам БМВ Банка не нужно отслеживать свои остатки по счетам в разных системах, а достаточно зайти в личный кабинет БМВ Банка, где и будет отображаться остаток на счете в Росбанке. Данный пример API-интеграции информационных систем двух банков является первым на российском рынке», - отметила Юлия Алексашина, заместитель директора департамента развития нецифровых каналов продаж и обслуживания Росбанка.



Другие материалы рубрики

Конференция CNews «Искусственный интеллект 2020» состоится 22 сентября

Market.CNews готовит первый в России рейтинг CRM-систем. Идет сбор данных

Сбербанк заставил клиентов платить за SMS и Push-уведомления о переводах

Александр Калиновский, ИТ-директор «Хоум Кредит» — в интервью CNews: «Со временем мы придем к квантовому компьютингу»

Центробанк обвинили в краже первого в России суперсервиса у разработчика

Актуальна ли еще ОС Linux для виртуальных серверов VPS

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Лучшие беспроводные проекторы для смартфонов: выбор ZOOM

Умные колонки, которые говорят по-русски: выбор ZOOM

8 незаменимых устройств для загородного дома: выбор ZOOM

HP Neverstop Laser: чем выгодны принтеры без картриджей

Показать еще

Наука

На Марс запущен новый марсоход. Что мы о нем знаем?

Жуки-операторы снимают видео со своей перспективы

Сколько лет Вселенной? Отвечает новое исследование

Новые транзисторы работают вопреки основным законам
Показать еще
Дмитрий Буленков, ГК «Рамакс»: ИТ сыграют ключевую роль в восстановлении и развитии транспортной отрасли Дмитрий Буленков, ГК «Рамакс»: ИТ сыграют ключевую роль в восстановлении и развитии транспортной отрасли ИТ по требованию завоевали рынок и навсегда изменили гибридные облака ИТ по требованию завоевали рынок и навсегда изменили гибридные облака