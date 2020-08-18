Новое в СХД
Как переплыть озеро данных и не утонуть
Бизнес
Шесть задач управления хранилищами данных и методы решения
ИТ-бизнес
Wi-Fi 6 – оптимальное решение актуальных бизнес-задач

Спецпроекты

Клиенты Сбербанка могут купить технику Huawei и Honor в кредит онлайн

ИТ в банках Техника
, Текст: Эльяс Касми

Компания Huawei и Сбербанк договорились о быстром и удобном онлайн-кредитовании. Теперь приобрести товары в официальном интернет-магазине Huawei и Honor можно с помощью сервиса «Покупай со Сбербанком».

Чтобы воспользоваться сервисом, на сайтах honor.ru и shop.huawei.ru, необходимо выбрать способ оплаты «Покупай со Сбербанком». После этого клиент перенаправляется в «Сбербанк Онлайн», где проверяет предзаполненную анкету и отправляет заявку на кредит.

Рассмотрение заявки занимает не более двух минут. Весь процесс оформления кредита происходит онлайн — без бумаг и визита в банк. Получение заказа будет таким же быстрым, как при оплате картой.

«Покупай со Сбербанком» — это сервис онлайн-кредитования, который объединяет клиентов и магазины в рамках процесса оформления покупки в кредит. В настоящий момент к платформе подключено более 2200 офлайн- и онлайн-партнеров.

Другие материалы рубрики

Конференция CNews «Искусственный интеллект 2020» состоится 22 сентября

Market.CNews готовит первый в России рейтинг CRM-систем. Идет сбор данных

Сбербанк заставил клиентов платить за SMS и Push-уведомления о переводах

Александр Калиновский, ИТ-директор «Хоум Кредит» — в интервью CNews: «Со временем мы придем к квантовому компьютингу»

Центробанк обвинили в краже первого в России суперсервиса у разработчика

Актуальна ли еще ОС Linux для виртуальных серверов VPS

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Лучшие беспроводные проекторы для смартфонов: выбор ZOOM

Умные колонки, которые говорят по-русски: выбор ZOOM

8 незаменимых устройств для загородного дома: выбор ZOOM

HP Neverstop Laser: чем выгодны принтеры без картриджей

Показать еще

Наука

На Марс запущен новый марсоход. Что мы о нем знаем?

Жуки-операторы снимают видео со своей перспективы

Сколько лет Вселенной? Отвечает новое исследование

Новые транзисторы работают вопреки основным законам
Показать еще
Дмитрий Буленков, ГК «Рамакс»: ИТ сыграют ключевую роль в восстановлении и развитии транспортной отрасли Дмитрий Буленков, ГК «Рамакс»: ИТ сыграют ключевую роль в восстановлении и развитии транспортной отрасли ИТ по требованию завоевали рынок и навсегда изменили гибридные облака ИТ по требованию завоевали рынок и навсегда изменили гибридные облака