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СКБ-банк начинает выпуск и выдачу Единой социальной карты свердловчанина

ИТ в банках
, Текст: Эльяс Касми

СКБ-банк начинает выпуск и выдачу Единой социальной карты для жителей Свердловской области. Многофункциональная пластиковая карта «Уралочка» на базе платежной системы «Мир» станет электронным ключом к цифровой инфраструктуре региона.

Единая социальная карта значительно упростит процессы получения свердловчанами различных мер социальной поддержки. С ее помощью жители Свердловской области смогут не только получать пособия, пенсии и другие выплаты, но и оплачивать товары, проезд в общественном транспорте, а также услуги ЖКХ, интернета, мобильной связи в интернет-банке и мобильном приложении СКБ-банка, пользоваться скидками, бонусами и специальными предложениями от популярных торговых сетей - партнеров проекта.

«Мы начинаем выпуск электронной бесконтактной смарт-карты с массой возможностей для использования. Все держатели Единой социальной карты СКБ-банка получат выгодные условия: бесплатный выпуск и обслуживание карты, бесплатное уведомление о зачислениях, кешбэк от банка и магазинов-партнеров платежной системы МИР, начисление процентов на остаток. Карта будет полезна всем жителям области и позволит безопасно получать социальные выплаты и поддержку в медицинской, социальной, образовательной и других сферах», – отметил заместитель председателя правления СКБ-банка Маргарита Бурбик.

Для оформления карты достаточно всего двух документов (паспорт и СНИЛС) и одного визита в банк – готовую карту можно будет получить в течение 15 минут. Единая социальная карта оформляется и обслуживается бесплатно на протяжении всего срока действия. Карта доступна в двух вариантах: с расчетным приложением и без него. Банковскую ЕСК можно будет получить в отделениях СКБ-банка на всей территории Свердловской области.

Бесплатно оформить Единую социальную карту и пользоваться всеми сервисами может каждый житель Свердловской области, достигший 14 лет. При этом несовершеннолетние в возрасте 14-18 лет могут оформить ЕСК с письменного согласия своих родителей.



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