«Тинькофф» автоматизировал подключение магазинов к СБП

«Тинькофф» запустил возможность автоматического подключения магазинов и торговых точек к Системе быстрых платежей (СБП) через личный кабинет. Это позволит ИП и компаниям, подключившись в пару кликов к СБП, принимать мгновенные платежи от покупателей по QR-коду.

Клиентам, у которых уже открыт расчетный счет и интернет-эквайринг в сервисе «Тинькофф Оплата», для подключения к СБП не нужно подписывать никаких дополнительных документов — достаточно включить опцию «Оплата через СБП» в личном кабинете. Новым клиентам для подключения к СБП необходимо только открыть расчетный счет в «Тинькофф», создать в личном кабинете магазин и включить эту функцию.

Преимущества подключения бизнеса к СБП:

Низкая комиссия: при оплате по QR-коду через СБП она составляет не более 0,7%;

Моментальное зачисление денег на счет, даже в праздники и выходные;

Мгновенный и бесплатный возврат средств на счет покупателю;

Не нужно устанавливать терминал.

Платежи по QR-коду удобны, прежде всего, онлайн-магазинам и сервисам. Покупателю не нужно вводить данные карты — ему достаточно сканировать смартфоном QR-код, который запустит приложение «Тинькофф» (или другого банка, поддерживающего оплату при помощи СБП). Оплата пройдет в несколько кликов (сумма и назначение платежа будут заранее заполнены).

Магазин может выбрать любой вариант использования QR-кода для приема платежей. Самый простой — платеж с помощью формы «Тинькофф Оплаты», которая при сканировании QR-кода телефоном с экрана компьютера или планшета, автоматически отправляет покупателя в приложение банка, где ему остается только подтвердить операцию. При покупке со смартфона, пользователь выбирает оплату через СБП, и транзакция оформляется аналогичным способом с помощью формы «Тинькофф Оплаты».

Второй вариант — оплата через статический QR-код. Например, в виде наклейки, которая отправляется клиенту по почте, или клеится в кассовой зоне офлайн-магазина. В этом случае покупатель сам вводит необходимую для оплаты сумму в приложении банка. Такой формат удобно использовать в небольших магазинах, для оплаты услуг ЖКХ, в курьерской доставке, такси или в работе благотворительных фондов для приема платежей.

Еще один вариант использования QR-кода предполагает максимальную интеграцию функции — через протокол взаимодействия API. Он подходит крупным ритейлерам, страховым, брокерским и другим компаниям, которым важно использовать собственные интерфейсы, быстро обрабатывать большое количество транзакций и автоматизировать функцию возврата.

Если покупатель запросит возврат, продавец может легко его оформить в несколько кликов внутри личного кабинета. Необходимо только ввести сумму и выбрать банк-получателя платежа. В случае использования более сложных интеграций, эта функция автоматизирована.

На данный момент платежи через QR-код в СБП поддерживают крупные банки России.

Тинькофф Оплата — сервис для приема платежей онлайн. Он включает в себя готовые решения для подключения разных категорий мерчантов: магазинов, продающих товары и услуги через сайт и мобильное приложение; маркетплейсов; брокеров и управляющих компаний; МФО; ломбардов; сервисов такси; авиакомпаний; продавцов в соцсетях и других представителей малого, среднего и крупного бизнеса.