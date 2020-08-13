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Сбербанк представил сервис мониторинга контрагентов

ИТ в банках
, Текст: Эльяс Касми

Сбербанк запустил сервис «Новостной мониторинг», основанный на технологии нейронных сетей и предназначенный для корпоративных клиентов банка.

Новостной мониторинг анализирует информацию по более чем 200 тыс. российских юридических лиц из различных открытых источников.

Также сервис анализирует зарубежные источники информации, полученные из иностранных онлайн-СМИ, так как функционал сервиса позволяет переводить новости с многих языков мира.

Сервис «Новостной мониторинг» будет крайне полезен для компаний крупного и среднего бизнеса, которые работают с широкой сетью контрагентов.

Сервис поможет им своевременно определять благонадежность контрагентов и свои бизнес-риски на основе анализа информации, полученной о контрагенте с помощью функционала сервиса. Критерии отбора результатов — более 50 ключевых событий, вокруг которых строится поисковая выдача: изменение объемов выручки контрагента, котировок, размещение облигаций, выплата дивидендов, заключение крупных контрактов и т. д.

При этом в подборку не включаются материалы, связанные с PR-активностью компании и комментариями ее представителей. Таким образом, сервис предоставляет только значимую бизнес-информацию о контрагентах клиента Сбербанка и этим отличается от других новостных агрегаторов и систем мониторинга СМИ, построенных без использования технологий нейронных сетей.

Сервис реализован с помощью применения облачных технологий, все функциональные возможности реализуются посредством обращения к облачной платформе Сбербанка - SberCloud.

В аккаунте клиента Сбербанка список анализируемых в сервисе компаний подсвечивается индикаторами разного цвета: таким образом, автоматически определяется тональность новостного фона, формируемого вокруг контрагента. При попадании контрагента в «красную зону» заказчик может увидеть, какие новости послужили тревожным сигналом.

Первый контракт на приобретение сервиса «Новостной мониторинг» был заключен Сбербанком с ПАО «Московская биржа».



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