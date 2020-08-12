Новое в СХД
Как переплыть озеро данных и не утонуть
Бизнес
Шесть задач управления хранилищами данных и методы решения
Интеграция
Мы запутаемся в проводах! Рынок спорит, даст ли реальную скорость NVM

Спецпроекты

«Тинькофф оплата» подключила интернет-эквайринг для «Еаптеки»

Интернет E-commerce Веб-сервисы ИТ в банках
, Текст: Эльяс Касми

Эквайринговый сервис «Тинькофф оплата» стал интернет-эквайером для «Еаптеки» — одной из крупнейших интернет-аптек России.

Благодаря сервису «Тинькофф оплата», клиенты «Еаптеки» одними из первых на рынке начали оплачивать безрецептурные препараты в личном кабинете на сайте и в мобильном приложении. Покупатели могут оплачивать заказы в один клик с помощью Apple Pay или с использованием FaceID. Сейчас оплатить аптечные товары онлайн могут клиенты из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Твери, в ближайшем времени эта возможность появится у жителей других городов России, в которых работает компания.

В апреле 2020 г. вступил в действие закон, который разрешает аптечным сетям дистанционно продавать лекарства, отпускающиеся без рецепта. На отдельные категории препаратов продолжают действовать ограничения, поэтому разработчики «Еаптеки» настроили интернет-эквайринг «Тинькофф «с учетом специфики работы в сегменте: при заказе в интернете оплата проходит только по официально разрешенным товарам. Товары, которые необходимо забирать в аптеке, клиенты могут по-прежнему заказать онлайн и оплатить при получении.



Другие материалы рубрики

Актуальна ли еще ОС Linux для виртуальных серверов VPS

Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября

Сбербанк ищет ЦОД, который приютит 100 серверных стоек за деньги и будет держать наготове еще 600 мест бесплатно

История, преимущества и недостатки ОС FreeBSD для виртуальных серверов

Компаниям позволят самим списывать деньги с банковских счетов россиян

CNews FORUM 2020: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

8 незаменимых устройств для загородного дома: выбор ZOOM

HP Neverstop Laser: чем выгодны принтеры без картриджей

Выбираем телевизор для дачи: 8 моделей до 40 000 рублей

Обзор серии Dell Latitude 9510: новые ноутбуки для бизнеса

Показать еще

Наука

Жуки-операторы снимают видео со своей перспективы

Сколько лет Вселенной? Отвечает новое исследование

Новые транзисторы работают вопреки основным законам

Новая жидкометаллическая батарея будет лучше литий-ионной
Показать еще
Чем российскому бизнесу помогут выделенные LTE/5G-сети Чем российскому бизнесу помогут выделенные LTE/5G-сети Унифицированные коммуникации стали основой большинства бизнес-процессов Унифицированные коммуникации стали основой большинства бизнес-процессов