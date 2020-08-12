«Тинькофф оплата» подключила интернет-эквайринг для «Еаптеки»

Эквайринговый сервис «Тинькофф оплата» стал интернет-эквайером для «Еаптеки» — одной из крупнейших интернет-аптек России.

Благодаря сервису «Тинькофф оплата», клиенты «Еаптеки» одними из первых на рынке начали оплачивать безрецептурные препараты в личном кабинете на сайте и в мобильном приложении. Покупатели могут оплачивать заказы в один клик с помощью Apple Pay или с использованием FaceID. Сейчас оплатить аптечные товары онлайн могут клиенты из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Твери, в ближайшем времени эта возможность появится у жителей других городов России, в которых работает компания.

В апреле 2020 г. вступил в действие закон, который разрешает аптечным сетям дистанционно продавать лекарства, отпускающиеся без рецепта. На отдельные категории препаратов продолжают действовать ограничения, поэтому разработчики «Еаптеки» настроили интернет-эквайринг «Тинькофф «с учетом специфики работы в сегменте: при заказе в интернете оплата проходит только по официально разрешенным товарам. Товары, которые необходимо забирать в аптеке, клиенты могут по-прежнему заказать онлайн и оплатить при получении.