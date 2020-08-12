Сбербанк и OCS Distribution запускают онлайн-оплату бизнес-картами

Сбербанк и OCS Distribution обеспечили своим корпоративным клиентам возможность моментальной оплаты онлайн-закупок ИТ-оборудования и бытовой техники бизнес-картами. Это первая сделка B2B-эквайринга на рынке ИТ-дистрибуции.

Теперь все клиенты OCS, проектного дистрибьютора российского ИТ-рынка, могут оплачивать покупки дебетовыми и кредитными бизнес-картами Сбербанка. OCS также подключился к партнерской программе банка.

B2B-платформа онлайн-продаж OCS обслуживает более 5000 дилеров и позволяет максимально быстро и просто закупать оборудование оптом. Однако при традиционной оплате по счету сделка занимает минимум один день. Запуск эквайринга позволит компании, получив подтверждение оплаты, сразу же отгрузить товар со склада. При этом клиент сможет совершить покупку, даже не располагая достаточными средствами: выручит кредитная бизнес-карта Сбербанка.

Особенности кредитной бизнес-карты Сбербанка: 50 дней без процентов (больше — при закупках у партнера банка); индивидуальный кредитный лимит до 1 млн руб.; привязка к расчетному счету организации; управление картой в «Сбербанк Бизнес Онлайн»; бонусы за покупки (1% от суммы по программе «Бизнес-кешбэк»).