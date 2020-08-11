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В мобильном банке «Ренессанс Кредит» стал доступен новый канал обслуживания клиентов

ИТ в банках
, Текст: Эльяс Касми

«Ренессанс Кредит» запустил новый канал обслуживания клиентов – чат в мобильном приложении. Теперь получить оперативную и качественную консультацию от специалиста можно непосредственно в мобильном банке.

Клиент может задать любой интересующий его вопрос по продуктам и сервисам «Ренессанс Кредит» в специальном диалоговом окне. Специалист банка подключится к беседе и ответит на возникшие у пользователя вопросы.

Процесс запуска нового сервиса происходит поэтапно. Сейчас чат уже доступен 150 тыс. пользователей мобильного банка с ОС Android. В ближайшее время оценить его возможности смогут также владельцы смартфонов с операционной системой iOS. До конца 2020 г. доступ к чатам будет предоставлен всем клиентам «Ренессанс Кредит».

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