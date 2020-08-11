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БКС Банк начал оказывать услуги телемедицины

ИТ в банках
, Текст: Эльяс Касми

Банк «Сфера», работающий с малым и средним бизнесом по лицензии БКС Банка, начал оказывать клиентам медицинские услуги. Сфера запустила для российских предпринимателей онлайн-консультации врачей.

Медицинское обслуживание входит в пакет «Мультисервис», в который включены также более традиционные для финансового рынка услуги: юридическая, консультационная и налоговая поддержка.

Сервис работает по модели подписки и включает в себя несколько видеоконсультаций с врачами, подбор и поиск нужных лекарств в аптеках. Первый месяц бесплатный, начиная со второго стоимость услуг составит 900 руб. в месяц. Годовой пакет можно подключить со скидкой – за 7200 руб. Подключить услуги могут все клиенты «Сферы».

Так как пакет создавался в качестве меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии, в него были включены дополнительно консультации по личным вопросам, которые необходимы сейчас многим предпринимателям.



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