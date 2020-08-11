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Альфа-Банк запустил переводы на карты 174 стран мира в мобильном приложении

ИТ в банках
, Текст: Эльяс Касми

Клиенты Альфа-Банка получили возможность переводить деньги на карты Visa и Mastercard в 174 стран мира из мобильного приложения. Новая функция призвана заменить традиционные системы трансграничных переводов — переводить деньги из приложения банка быстрее, удобнее и дешевле.

Комиссия за перевод на иностранные карты составляет 1% от суммы для карт Visa и 2% для Mastercard, минимального порога нет. За одну операцию можно перевести сумму до 100 тыс. рублей, и 500 тыс. рублей в течение суток.

Чтобы отправить деньги за границу, при обычном переводе с карты на карту нужно ввести номер карты иностранного банка. Система распознает страну и предложит заполнить дополнительные реквизиты — в зависимости от требований платежной системы это может быть имя и фамилия отправителя или получателя, а также адрес клиента. Согласно правилам международных платежных системы, деньги зачисляются получателю в течение нескольких секунд.

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