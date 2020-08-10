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Система GPB API открывает новые партнерские каналы

Интеграция Внедрения ИТ в банках
, Текст: Эльяс Касми

Решение для управления предоставлением открытых API, внедренное компанией «Синимекс», позволяет Газпромбанку развивать новые партнерские каналы и сервисы для клиентов. Так, Газпромбанк в партнерстве с платежной системой Visa и крупнейшей киберспортивной турнирной платформой в мире FACEIT запустил дебетовую карту для геймеров, принимающих участие в командных онлайн-играх Dota2 и CS: GO (Counter-Strike: Global Offensive).

Проектная команда по развитию системы GPB API компании «Синимекс» приняла участие во внедрении программы лояльности в инфраструктуру Газпромбанка, обеспечив предоставление внутренних сервисов Банка для партнеров – платежной системы Visa и турнирной платформы FACEIT.

Газпромбанк стал первым банком в мире, который присоединился к глобальному партнерству Visa и FACEIT по запуску программы, ориентированной на массовый киберспорт в России. Новая дебетовая карта FACEIT платежной системы Visa от Газпромбанка позволяет геймерам, совершая повседневные покупки, получить эксклюзивный доступ к турнирам на платформе FACEIT.



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