Клиенты Райффайзенбанка могут подать заявку на факторинг в интернет-банке

Райффайзенбанк реализовал возможность подачи заявки на факторинг в интернет-банке для корпоративного бизнеса «Райффайзен Бизнес Онлайн» (РБО). Заявка на факторинг в авторизованной зоне значительно ускорит доступ к продукту для существующих клиентов банка.

«Факторинг в Райффайзенбанке — это современный, простой и быстрый способ получения финансирования при расчетах с контрагентами. Одним из важных приоритетов в развитии продукта является его доступность в цифровых каналах. Возможность подачи заявки на факторинг онлайн в интернет-банке РБО сэкономит время наших существующих клиентов и упростит им доступ к этому виду финансирования», — сказал Андрей Захаров, руководитель направления по развитию факторинга Райффайзенбанка.