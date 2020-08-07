«РГС Банк» предложил дистанционную запись в офисы

Клиенты «РГС Банка» получили возможность дистанционно записаться на обслуживание в офисы кредитной организации. Сделать это можно в режиме онлайн на сайте банка или через контакт-центр. Сервис предоставляется на бесплатной основе, доступен на территории всей страны и позволяет получить приоритетное обслуживание в любом отделении в удобное время.

Для записи через контакт-центр клиенту необходимо позвонить по телефону горячей линии. Для записи на сайте в разделе «Офисы и банкоматы» следует выбрать нужное отделение и заполнить простую форму: указать необходимую услугу, а также удобное время и дату посещения.

Далее по SMS клиент получит подтверждение записи и виртуальный талон, который необходимо будет активировать при посещении отделения. При необходимости запись можно отменить или перенести на другое время.

«На сегодняшний день лишь небольшая доля банков предлагает своим клиентам сервис дистанционной записи в отделения, несмотря на всеобщую диджитализацию. Для нас же это логичный шаг в реализации стратегии. В фокусе команды банка – перевод в онлайн всех направлений и процессов бизнеса, расширение доступности продуктов и услуг для наших клиентов за счет подключения цифровых каналов контакта с банком», – отметила Марина Дембицкая, член правления, директор по развитию розничного бизнеса «РГС Банка».

В апреле 2019 г. «РГС Банк» перезапустил модель бизнеса и уже с октября 2019 г. клиентам стала доступна возможность подать и получить практически мгновенное решение на кредит наличными на сайте банка, в июне 2020 г. банк расширил онлайн-линейку на кредит для покупки автомобиля у частного лица и кредитные карты

Также на сайте банка клиенты могут подать заявку на оформление дебетовой карты, получить промоставку при открытии депозита, оформить страховые продукты за пару кликов. В мобильном приложении клиентам представляются дополнительные преференции: при открытии депозитов и накопительных счетов ставка увеличивается, для конверсионных операций банк предлагает лучший нежели в отделениях банка курс обмена для долларов США и Евро, доступно моментальное открытие полнофункциональной цифровой карты с опцией накопления, а пополнение карт банка через сервис Р2Р-переводов и основные бытовые платежи (ЖКХ, мобильные операторы, платежи автовладельцев – штрафы, парковки и т.д.) бесплатны.

Планируется, что нововведение позволит значительно повысить качество обслуживания, снизить время ожидания клиентов до минимума и избежать большого скопления людей, опасного во время пандемии коронавируса.