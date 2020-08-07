Новое в СХД
Как переплыть озеро данных и не утонуть
Бизнес
Шесть задач управления хранилищами данных и методы решения
Интеграция
Мы запутаемся в проводах! Рынок спорит, даст ли реальную скорость NVM

Спецпроекты

«РГС Банк» предложил дистанционную запись в офисы

ИТ в банках

Клиенты «РГС Банка» получили возможность дистанционно записаться на обслуживание в офисы кредитной организации. Сделать это можно в режиме онлайн на сайте банка или через контакт-центр. Сервис предоставляется на бесплатной основе, доступен на территории всей страны и позволяет получить приоритетное обслуживание в любом отделении в удобное время.

Для записи через контакт-центр клиенту необходимо позвонить по телефону горячей линии. Для записи на сайте в разделе «Офисы и банкоматы» следует выбрать нужное отделение и заполнить простую форму: указать необходимую услугу, а также удобное время и дату посещения.

Далее по SMS клиент получит подтверждение записи и виртуальный талон, который необходимо будет активировать при посещении отделения. При необходимости запись можно отменить или перенести на другое время.

«На сегодняшний день лишь небольшая доля банков предлагает своим клиентам сервис дистанционной записи в отделения, несмотря на всеобщую диджитализацию. Для нас же это логичный шаг в реализации стратегии. В фокусе команды банка – перевод в онлайн всех направлений и процессов бизнеса, расширение доступности продуктов и услуг для наших клиентов за счет подключения цифровых каналов контакта с банком», – отметила Марина Дембицкая, член правления, директор по развитию розничного бизнеса «РГС Банка».

В апреле 2019 г. «РГС Банк» перезапустил модель бизнеса и уже с октября 2019 г. клиентам стала доступна возможность подать и получить практически мгновенное решение на кредит наличными на сайте банка, в июне 2020 г. банк расширил онлайн-линейку на кредит для покупки автомобиля у частного лица и кредитные карты

Также на сайте банка клиенты могут подать заявку на оформление дебетовой карты, получить промоставку при открытии депозита, оформить страховые продукты за пару кликов. В мобильном приложении клиентам представляются дополнительные преференции: при открытии депозитов и накопительных счетов ставка увеличивается, для конверсионных операций банк предлагает лучший нежели в отделениях банка курс обмена для долларов США и Евро, доступно моментальное открытие полнофункциональной цифровой карты с опцией накопления, а пополнение карт банка через сервис Р2Р-переводов и основные бытовые платежи (ЖКХ, мобильные операторы, платежи автовладельцев – штрафы, парковки и т.д.) бесплатны.

Планируется, что нововведение позволит значительно повысить качество обслуживания, снизить время ожидания клиентов до минимума и избежать большого скопления людей, опасного во время пандемии коронавируса.

Другие материалы рубрики

CNews FORUM 2020: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется

В России появится отечественная криптовалюта. Ее выпустит Сбербанк

«Яндекс» начал превращение в банк

Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября

ВТБ открывает офисы нового типа, в которых клиентов будут узнавать по смартфонам

Apple купила платежное приложение, приглянувшееся Сбербанку и его бывшему ИТ-директору

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Пандемия доказала потребность бизнеса в ускорении цифровой трансформации

У кого больше: лучшие смартфоны с камерами 64 Мп и 108 Мп

Обзор серии Dell Latitude 9510: новые ноутбуки для бизнеса

7 полезных приложений для автомобилистов: выбор ZOOM

3673
Показать еще

Наука

Новые транзисторы работают вопреки основным законам

Новая жидкометаллическая батарея будет лучше литий-ионной

Кардиостимуляторы зарядятся фотонной энергией

Новый подход к ИИ: к нейронам подселили астроциты
Показать еще
Импортозамещение ВКС в госструктурах затянется на годы Импортозамещение ВКС в госструктурах затянется на годы Унифицированные коммуникации стали основой большинства бизнес-процессов Унифицированные коммуникации стали основой большинства бизнес-процессов