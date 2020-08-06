«Связной» и Росбанк запустили оплату через СБП

«Связной» совместно с Росбанком запустила оплату покупок с помощью динамических QR-кодов с использованием Системы быстрых платежей (СБП). Возможность формирования и передачи QR-кода по эквайринговой операции обеспечивает НСПК.

Пилотный проект запущен в Москве. Клиентам Росбанка новая возможность уже доступна в приложении «Росбанк Онлайн». Кроме того, воспользоваться новым способом оплаты покупок в «Связном» смогут клиенты и других банков, которые уже предоставляют такую возможность.

До конца 2020 г. «Связной» планирует масштабировать возможность оплаты через СБП во всех своих магазинах, включая интернет-магазин, а также в мобильном приложении.

Система быстрых платежей позволяет покупателям оплатить покупку безналичным способом напрямую с банковского счета, не используя карту. В мобильном приложении банка покупателю необходимо будет выбрать оплату через СБП, затем просканировать QR-код и подтвердить оплату.

«Безналичные платежи с каждым годом становятся все популярнее. На сегодняшний день на безналичную оплату в нашей розничной сети приходится 35% платежей, поэтому наши клиенты заинтересованы в универсальных способах оплаты. Одним из главных преимуществ СБП является скорость транзакций, что, несомненно, позволит «Связному» повысить уровень сервиса и привлекательность безналичных расчетов для наших покупателей», — отметил президент компании «Связной» Евгений Давыдович.

«Система быстрых платежей – это проект национального масштаба, который способствует выводу российской платежной инфраструктуры на новый уровень. Мы видим повышенный интерес клиентов к этому сервису и уверены, что он будет востребован компаниями, которые заинтересованы в предложении своим покупателям различных способов оплаты товаров», — сказала первый заместитель председателя правления Росбанка Перизат Шайхина.