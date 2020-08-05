Резидент «Сколково» защитил транзакции клиентов азербайджанского банка Expressbank

SolidSoft, резидент фонда «Сколково», защитила информационные активы азербайджанского банка Expressbank, внедрив комплекс программных решений на основе технологии собственной разработки. Сейчас специалисты SolidSoft осуществляют техническую поддержку системы, обеспечивают мониторинг и реагирование на инциденты.

Сетевой экран SolidWall WAF отличает низкая стоимость владения, высокий уровень защиты, а также поддержка масштабируемых и отказоустойчивых конфигураций для встраивания в распределенные и высоконагруженные инфраструктуры доставки приложений. За счет алгоритмов обучения и тонкой настройки под нужды заказчика, решение SolidWall WAF защищает приложения с активным циклом разработки и сложной структурой бизнес-логики.

Антон Чернов, руководитель департамента сервисных услуг и технической поддержки SolidSoft, сказал: «Expressbank — наш давний партнер с сильной командой и умной стратегией по защите своих клиентов и активов. Мы рады внести технический вклад в усиление его позиций. Крепкая дружба и взаимное уважение, которые поддерживают Россия и Азербайджан, позволяют SolidSoft успешно экспортировать услуги и программное обеспечение, в том числе флагманский продукт — сетевой экран SolidWall WAF, азербайджанскому банковскому сектору».

Сулейман Халилов, начальник отдела информационной безопасности банка Expressbank, сказал: «Профессионализм, четкое видение конечного результата, а также высокий уровень компетенции специалистов SolidSoft позволили в сжатые сроки обеспечить безупречный результат. Компания всегда оперативно отвечает на все наши запросы, в результате работа становится более комфортной и плодотворной. Мы уверены, что наше сотрудничество будет долгосрочным и надежным».

Михаил Стюгин, руководитель направления «Информационная безопасность» фонда «Сколково», сказал: «Компания SolidSoft представляет редкое сочетание глубоких технологических компетенций в направлении машинного обучения и искусственного интеллекта (ML/AI) с пониманием потребностей отрасли и умением работать с требованиями заказчика. Мы рады, что в числе резидентов “Сколково” есть лидеры сегмента WAF – Web Application Firewall».