Банк «Хоум кредит» улучшил распознавание банковских карт и QR-кодов с технологией Smart Engines

Банк «Хоум кредит» внедрил в свое мобильное приложение технологию распознавания банковских карт, разработанную российской научно-исследовательской компанией Smart Engines. Решение упрощает ввод данных банковских карт при выполнении переводов с карты на карту и пополнении счета в мобильном банке.

Теперь пользователям мобильного банка для ввода номера банковской карты, срока ее действия и имени владельца достаточно навести камеру мобильного телефона на карту. Разработка специалистов Smart Engines поддерживает распознавание банковских карт любых видов, как эмбоссированнх, так и плоских, со стандартным горизонтальным расположением идентификационных данных на лицевой стороне, и тех, где данные нанесены с вертикальной ориентацией, а также расположены на обратной стороне. Поддерживается распознавание данных карт с любыми фоновыми изображениями и с естественным износом.

Преимуществом технологий Smart Engines для пользователя является возможность использования мобильного банка в реальных условиях – при различном освещении, на ходу, при поездке в такси или поезде. Распознавание карты происходит почти мгновенно и не требует от пользователя “прицеливания” и специальных условий освещения.

«В прошлом году банк «Хоум кредит» занял первое место в рейтинге Markswebb в категории Digital Office. Мы намерены сохранить это лидерство и дальше, поэтому постоянно развиваем наше приложение и внедряем в него передовые решения, в том числе и решения компании Smart Engines. Нам важно, чтобы в любой ситуации клиенты сразу получали готовое решение. Именно этого мы и добились с внедрением библиотеки Smart IDReader: распознавание карт стало моментальным и максимально простым для пользователей», — сказала Беатрис Фелисес, руководитель по развитию продуктов Банка «Хоум кредит».

«Банковские карты становятся менее стандартизированными и более разнообразными, а графические коды более информационно “плотными”. Это требует от разработчиков систем распознавания все большей гибкости и изобретательности. Клиентам Банка «Хоум кредит» стало доступно решение, в котором реализованы наши последние достижения в области распознавания банковских карт и баркодов», — отметил генеральный директор Smart Engines к.т.н., Владимир Арлазаров.

В настоящее время новая функциональность по сканированию данных банковских карт реализована в мобильном приложении ««Хоум кредит»» для платформы iOS и в ближайшее время станет доступна пользователям устройств на базе Android. На следующем этапе проекта планируется внедрение технологии Smart Engines для распознавания баркодов, которая будет использоваться для сканирования QR-кодов в системе быстрых платежей и при оплате различных квитанций.