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Сбербанк запустил переводы с карт банка на «Qiwi Кошелек» и обратно

ИТ в банках

Клиенты Сбербанка получили возможность переводить средства с карт банка на «Qiwi Кошелек» и обратно, а также пополнять карты банка с терминалов Qiwi. Единовременный платеж составляет от 10 руб. до 15 тыс. руб.

Переводы доступны на следующих условиях: с карты Сбербанка на «Qiwi Кошелек» осуществляется по номеру телефона получателя средств, операции доступны в «Сбербанк Онлайн» и устройствах самообслуживания, комиссия при этом не взимается; с баланса «Qiwi Кошелька» на карту Сбербанка: на сайте и в мобильном приложении можно перевести деньги на карту Сбербанка или пополнить карту наличными в терминалах Qiwi по номеру телефона либо по номеру карты получателя средств. При переводе по номеру телефона комиссия составляет 2,9% от суммы перевода + 50 руб., по номеру карты — 2% от суммы перевода + 50 руб.; пополнить «Qiwi Кошелек» наличными можно в устройствах самообслуживания Сбербанка. Условия действуют согласно тарифам банка в регионе пополнения.

Кирилл Дмитриев, директор дивизиона «Платежи и переводы» Сбербанка, сказал: «К нашей экосистеме бесшовных денежных переводов подключаются все новые и новые партнеры, и мы особенно рады видеть в их числе Qiwi — один из самых востребованных платежных сервисов в стране, которым пользуются порядка 20 млн человек. Объединив наши системы, мы обеспечили простой и удобный клиентский опыт для всех пользователей Qiwi и клиентов Сбербанка».

Александр Агаков, коммерческий директор группы Qiwi, сказал: «Расширение набора возможностей для бесшовных денежных переводов становится все более актуальной задачей для бизнеса. Наше партнерство со Сбербанком – важный шаг в этом направлении. Уверен, вместе мы сможем вывести сервис для наших клиентов на новый уровень, отвечающий самым актуальным запросам рынка».

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