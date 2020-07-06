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Банк «Санкт-Петербург» запускает новые цифровые сервисы с помощью Neoflex MSA Platform

Интеграция Внедрения ИТ в банках Маркет

Банк «Санкт-Петербург» и компания «Неофлекс», разработчик ИТ-платформ для цифровой трансформации бизнеса, сообщили о внедрении пилотных микросервисов получения и обработки клиентских заявок от внешних источников на базе платформы Neoflex MSA Platform. Платформа позволит банку быстрее создавать и запускать новые продукты и услуги в единой архитектуре.

В рамках реализации стратегии цифровизации и модернизации технологического ландшафта банк ставит перед собой задачу обеспечить более высокий показатель Time-To-Market для новых запускаемых продуктов. Проанализировав бизнес-задачи заказчика, эксперты «Неофлекс» совместно с банком разработали целевую архитектуру и в качестве первого шага развернули и настроили платформу Neoflex MSA Platform. В результате была создана среда, объединяющая разработчиков, инженеров и специалистов, отвечающих за эксплуатацию. Платформа включает в себя такие сервисы как: автоматизированные процессы CI/CD, мониторинг, логирование и предоставляет банку возможность легко ее масштабировать, по мере переноса в нее бизнес-функциональности.

В течение пилотного проекта за три месяца был настроены процессы CI/CD, осуществлена интеграция репозиториев исходного кода с использованием инструмента GitLab с системой управления задачами Jira и с репозиторием проектных артефактов Nexus. Это позволило автоматизировать процессы доставки обновлений и релизов на требуемые среды. Для обеспечения высокой доступности были настроены средства мониторинга Prometheus и Grafana. Централизованный сбор и анализ логов осуществлялся с помощью инструментов Elasticsearch, Fluentd и Kibana. Настроенный процесс мониторинга позволил организовать комплексную систему наблюдения за всей микросервисной архитектурой в целом и каждым микросервисом в отдельности с высоким уровнем детализации наблюдаемых параметров.

В ходе пилотного проекта экспертами «Неофлекс» были разработаны микросервисы, реализующие процессы обработки и верификации кредитных заявок, поступающих с партнерских сайтов и цифровых каналов банка, с последующей передачей в систему CRM для дальнейшей обработки.

«По результатам пилотного проекта можно говорить об актуальности микросервисного подхода при разработке новых приложений: затраты на организацию инфраструктуры, согласование доступов, решение вопросов информационной безопасности, и наконец реализацию целевой бизнес-задачи снижаются пропорционально количеству реализуемых сервисов. Комплексность и сложность технологических ландшафтов, а также критичность скорости запуска продуктов заставляет двигаться как можно быстрее к микросервисной архитектуре и системному управлению соответствующим инструментарием», – отметил Александр Рыбаков, вице-президент, директор диджитал департамента Банка «Санкт-Петербург».

«Внедрение платформы Neoflex MSA Platform позволит банку «Санкт-Петербург» заложить хороший фундамент для будущего развития и масштабирования своего бизнеса. У банка появится возможность быстрее выводить на рынок новые сервисы и получать конкурентные преимущества благодаря повышению гибкости, скорости и эффективности разработки», – отметил Антон Спаринапти, директор департамента развития бизнеса компании «Неофлекс».

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