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В мобильное приложение СДМ-Банка внедрены технологии Smart Engines для распознавания QR-кодов

ИТ в банках
, Текст: Владимир Бахур

Smart Engines сообщила о том, что ее технология распознавания штрихкодов внедрена в мобильное приложение СДМ-Банка. Благодаря этому нововведению клиенты банка смогут оплачивать налоги, штрафы, квитанции ЖКХ, совершать иные платежи по QR или AZTEC коду на платёжных документах, избегая ручного ввода реквизитов платежа. Все вычисления выполняются в реальном времени автономно на мобильном телефоне пользователя.

Решение Smart Engines предоставляет клиентам высокую точность и скорость распознавания баркодов и доступно для использования даже на недорогих смартфонах. Для оплаты квитанций ЖКУ применяется распознавание QR Code, а для оплаты квитанций ФНС России распознается AZTEC. В списке поддерживаемых типов также одномерные штрихкоды UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, Code 39, Code 93, Code 128 и двумерные QR Code, AZTEC, PDF 417, Data Matrix. Технология Smart Engines способна эффективно работать при различном освещении и в движении, поэтому пользователю не нужно «прицеливаться», останавливаться и искать удобный для алгоритмов распознавания ракурс.

Благодаря технологии компании Smart Engines, СДМ-Банк продолжает совершенствовать качество предоставляемого клиентам сервиса, выбирая лучшее из пользовательского опыта передовых банковских организаций при проведении платежей в мобильных продуктах.

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