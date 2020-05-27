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Сбербанк предоставил интеграционный модуль для работы с электронными документами

ИТ в банках
, Текст: Владимир Бахур

Сбербанк предоставил интеграционный модуль для работы с электронными документами. Теперь клиенты «Сбербанк Бизнес Онлайн» смогут обмениваться юридически значимыми документами, не выходя из учетной системы «1С». Такую возможность обеспечил «Интеграционный модуль ЭДО для работы в 1С», разработчиком которого выступила компания экосистемы Сбербанка «Корус консалтинг СНГ».

Модуль «1С ЭДО» позволяет отправлять, получать и принимать к учету документы, передаваемые через сервис электронного документооборота прямо в системе «1С».

Данное решение позволяет сократить время на обмен документами за счет непрерывной работы в интерфейсе учетной системы: отправка и получение счетов-фактур, актов, накладных осуществляется за несколько секунд. При ведении учета по нескольким компаниям в одной информационной базе модуль позволяет подписывать документы токеном Сбербанка для каждой организации и массово отправлять их. Модуль поддерживает многопользовательский режим и имеет встроенный механизм обновления. Клиенты, работающие с маркируемой продукцией, смогут отправлять универсально-передаточные документы с кодами маркировки. Решение доступно пользователям типовых конфигураций учетной системы на платформе 1С 8.3.

Анастасия Строкова, директор департамента продаж и обслуживания «Корус консалтинг СНГ», отметила: «"Корус консалтинг СНГ" обладает статусом "1С франчайзи" и постоянно расширяет и наращивает экспертизу по разработке и внедрению конфигураций и решений на базе "1С". Это направление является одним из приоритетных для компании в 2020 году. Совмещая опыт "Коруса" в обеспечении электронного документооборота для клиентов Сбербанка, можно представлять на рынке новые эффективные решения».

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